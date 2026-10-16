KOSGEB'in 2003 yılından bu yana yürürlükte olan Destekleyiciler Yönetmeliği kaldırıldı. 16 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kararla, kurumun faaliyetlerine dışarıdan sağlanan ayni ve nakdi katkılara ilişkin eski düzenleme sona erdi. Karar, girişimcilere ve KOBİ'lere verilen hibe ve finansman desteklerinin kaldırıldığı anlamına gelmiyor.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından hazırlanan yeni yönetmelikle, 12 Temmuz 2003 tarihli ve 25166 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Destekleyiciler Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Üç maddeden oluşan düzenleme, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.

KOSGEB'E DIŞARIDAN SAĞLANAN KATKILARI KAPSIYORDU

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik, KOSGEB'in faaliyetlerini yürütürken yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerden alabileceği ayni ve nakdi katkıların usul ve esaslarını düzenliyordu.

Kurumun faaliyetleri, araştırma çalışmaları ve tesislerinin yapım ya da onarım süreçleri için sağlanan destekler bu kapsamda değerlendiriliyordu. Düzenleme ayrıca destekleyici olmak isteyen kişi ve kuruluşların başvurularının incelenmesi, tekliflerin değerlendirilmesi, sözleşmelerin hazırlanması ve sağlanan katkıların kaydedilmesine ilişkin hükümler içeriyordu.

GİRİŞİMCİLERE VERİLEN HİBE VE KREDİLER KALDIRILMADI

Yönetmeliğin kaldırılmasıyla ilgili en önemli ayrım, düzenlemenin KOSGEB'den destek alan işletmeleri değil, kuruma dışarıdan katkı sağlayan kişi ve kuruluşları kapsaması oldu.

Bu nedenle karar, KOBİ'lere ve girişimcilere sunulan hibe, geri ödemeli destek veya finansman programlarının sona erdirildiği anlamına gelmiyor. İşletmelerin mevcut destek programlarına başvuru şartları, ilgili programların kendi mevzuatı ve uygulama esasları doğrultusunda belirlenmeye devam ediyor.

YENİ UYGULAMAYA İLİŞKİN AYRINTILAR AÇIKLANMADI

Yayımlanan düzenleme, eski yönetmeliği yürürlükten kaldırırken yerine geçecek yeni bir destekleyicilik modeli tanımlamıyor. Ayrıca daha önce kurulmuş destekleyici ilişkilerinin nasıl ele alınacağına ilişkin ayrıntılı bir geçiş hükmü de içermiyor.

KOSGEB'in dışarıdan sağlanan ayni ve nakdi katkılara ilişkin süreçlerde bundan sonra hangi usulleri uygulayacağına dair ek açıklama yapılması gerekebilir.

Mevcut metin, KOSGEB'in girişimcilere ve KOBİ'lere sunduğu destek programlarında doğrudan bir değişiklik öngörmüyor. Dolayısıyla işletmelerin hibe ve finansman desteklerinin sona erdiği yönünde bir değerlendirme yapmak için dayanak bulunmuyor.