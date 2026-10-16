Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim 2026 dönemine ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı. Anket sonuçlarına göre, piyasanın 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yükselirken, yıl sonu dolar/TL tahmininde sınırlı düşüş, 12 aylık kur beklentisinde ise artış görüldü. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise yükseldi.

2026 yılı büyüme tahmini de aşağı yönlü revize edildi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 23,89'A YÜKSELDİ

TCMB'nin yayımladığı ankete göre, piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, önceki anketteki yüzde 23,70 seviyesinden yüzde 23,89'a çıktı.

Cari yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 29,61'den yüzde 29,63'e yükselerek büyük ölçüde yatay seyretti.

FAİZ BEKLENTİLERİNDE GERİLEME

Piyasa katılımcılarının faiz tahminlerinde aşağı yönlü hareket dikkat çekti. BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, bir önceki anketteki yüzde 37 seviyesinden yüzde 36'ya geriledi.

Ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin TCMB politika faizi beklentisi de yüzde 36 olarak kaydedildi.

DOLAR/TL BEKLENTİSİ 59,26'YA ÇIKTI

Ankette döviz kuru tahminlerinde de değişiklik yaşandı. Cari yıl sonu dolar/TL beklentisi, önceki dönemdeki 51,57 TL seviyesinden 51,55 TL'ye geriledi.

Buna karşılık, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 58,60 TL'den 59,26 TL'ye yükseldi. Böylece piyasa katılımcılarının uzun vadeli kur tahmininde yukarı yönlü revizyon gerçekleşti.

2026 BÜYÜME TAHMİNİ AŞAĞI ÇEKİLDİ

Piyasa katılımcılarının ekonomik büyüme beklentilerinde de sınırlı bir değişim görüldü. 2026 yılı Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme tahmini, önceki anketteki yüzde 3 seviyesinden yüzde 2,9'a indirildi.

2027 yılı büyüme beklentisi ise değişmeyerek yüzde 3,9 seviyesinde kaldı.

TCMB ANKETİNDE ÖNE ÇIKAN VERİLER

Gösterge Önceki anket Ekim 2026 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %23,70 %23,89 Yıl sonu enflasyon beklentisi %29,61 %29,63 Gecelik faiz beklentisi %37 %36 Yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,57 TL 51,55 TL 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 58,60 TL 59,26 TL 2026 büyüme beklentisi %3 %2,9 2027 büyüme beklentisi %3,9 %3,9

TCMB'nin Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, enflasyon ve uzun vadeli döviz kuru beklentilerinde yukarı yönlü hareketi, 2026 yılı büyüme tahmininde ise sınırlı bir gerilemeyi ortaya koydu.