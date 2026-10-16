"İnsanlığın Yeni Evresi" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Erdoğan, teknoloji yatırımlarından savunma sanayiine, yapay zekâ hamlelerinden son dönemde sermaye piyasalarını meşgul eden fon soruşturmalarına kadar pek çok başlıkta net mesajlar verdi.

Son haftalarda fon piyasasında yaşanan dalgalanmalara ve yürütülen soruşturmalara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Eylül'den itibaren atılan adımlarla sürecin kontrol altına alındığını vurguladı.

"Tıpkı bir cerrah titizliğiyle operasyonu yürütüyoruz" diyen Erdoğan, süreçteki 3 temel önceliği şu şekilde sıraladı:

• Ödemelerin Yapılması: Tasfiyesine karar verilen fonlardaki birikimlerin yatırımcılara en kısa sürede ödenmesi. Olağan tasfiyelerde ödemelerin sorunsuz başladığı, olağanüstü tasfiyelerde ise TBMM'ye sunulan kanun teklifinin yasalaşmasının ardından ara ödemelerin yapılacağı belirtildi.

• Manipülatörlerle Hesaplaşma: Haksız kazanç sağlayanlarla hukuk önünde hesaplaşılacağı vurgulandı. Erdoğan, "Piyasa düzenbazlıklarıyla parasını kısa sürede katlayanlara asla tolerans göstermeyecek, fahiş kazancın bedelini ödeteceğiz" dedi.

• Sermaye Piyasalarının Korunması: Sürecin sermaye piyasalarına zarar vermeden, fırsatçılar ile dürüst yatırımcılar ayrıştırılarak yönetilmesi hedefleniyor.

Erdoğan, muhalefetin ve bazı basın organlarının fon meselesi üzerinden sermaye piyasalarını kriminalize etmeye çalıştığını belirterek, "Sırf siyaseten köşeye sıkıştırmak adına sermaye piyasalarımıza ateş etmek doğru bir yaklaşım değildir" ifadelerini kullandı.