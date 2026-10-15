Türkiye'de fon soruşturması devam ederken Tera Portföy'ün tutuklanan eski Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in savcılık ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Manipülasyon suçlamalarını reddeden Özel, ÖZATA ve TRHOL hisselerine yönelik işlemlerden yabancı fonlarla ilişkilere kadar birçok konuda savunma yaptı. Özel'in açıklamalarında en fazla öne çıkan ayrıntılardan biri ise fonlara yönelik 300 milyar TL'lik çıkış talebi oldu.

ERDİN ÖZEL'İN SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklanan Tera Portföy'ün eski Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in 1 Ekim 2026 tarihinde verdiği savcılık ifadesi basına yansıdı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan 86 şüpheli arasında yer alan Özel, 27 Eylül'de yönetim kurulu başkanlığı görevinden istifa ettiğini belirterek kendisini yönetim kurulu üyesi olarak tanımladı.

Özel, aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu beyan etti.

"MANİPÜLASYON SUÇLAMASINI KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUM"

Erdin Özel, Tera Portföy bünyesindeki fonların hisse alım satım işlemlerine müdahale etmediğini ve emir sistemine erişiminin bulunmadığını savundu.

Özel, savcılık ifadesinde şu açıklamayı yaptı:

"Öncelikle manipülasyon suçlamasını kesinlikle kabul etmiyorum. Hisse fiyatını yapay biçimde yükseltmek, alıcı varmış gibi görüntü oluşturmak veya gün sonu fiyatını değiştirmek amacıyla talimat vermedim. Böyle bir amaçla yapılan toplantıya katılmadım. Fonların alım satım emir sisteminde kullandığım kullanıcı adı ve şifrem yoktu. Fiyat veya alım miktarı yönünde talimat vermedim."

Fonların yatırım kararlarının tek bir kişinin talimatıyla alınmadığını öne süren Özel, bütün alımların araştırma raporlarına dayandığını söyledi.

Özel, "Bütün alımların araştırma raporu bulunmaktadır. Bu raporlar ve bu raporların dayanağını oluşturan çalışma disiplinini gösteren bilgiler sayın savcılığınız tarafından kurumdan talep edilebilir. Dolayısıyla bu kadar profesyonel bir sistemin herhangi bir kişinin talebi, talimatı veya emri uyarınca kişi bazlı dışına çıkılması mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Kurum içinde herhangi bir kişinin baskısı veya talimatıyla işlem yapılması halinde görevinden ayrılacağını belirten Özel, "Aksi bir durum olsaydı, yani yatırım ve pay alımlarına ilişkin herhangi bir kişinin bir baskısı, talimatı veya kurgusu olsaydı görevimden istifa eder, bu durumu ilgili yerlere de bildirirdim" dedi.

ÖZATA HİSSESİYLE İLGİLİ SAVUNMA YAPTI

Özel, Özata Denizcilik (OZATD) hisselerindeki yatırımların da kurumun araştırma ve yatırım süreçleri kapsamında gerçekleştirildiğini savundu.

Özata Denizcilik'in yeni iş ilişkilerinin ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamalarının yatırım kararlarında değerlendirildiğini belirtti.

Özel, "Yanlış hatırlamıyorsam şirket Temmuz ayında 4,5 milyon dolara yakın yeni iş ilişkisi yayımladı KAP'ta. Şirketin değeri artmaya devam etti. Ardından 11 Eylül 2026 tarihinde ana ortak Ataşehir Denizcilik tarafından 2 milyon 100 bin adet payın borsada işlem gören tipe dönüştürülmesi için süreç başlatıldığı açıklandı." dedi.

Özel, söz konusu 2 milyon 100 bin payın borsada işlem gören tipe dönüştürülmesine ilişkin açıklamanın piyasada yüksek miktarlı potansiyel arz beklentisi yarattığını düşündüğünü belirtti.

ÖZATA hisselerinde kurum veya şahıs olarak manipülatif işlem gerçekleştirmediklerini ve bu işlemlerden menfaat elde etmediklerini ileri sürdü.

Buna karşın Özel, herhangi bir suç kabulü anlamına gelmemek kaydıyla, lehe hükümlerden yararlanmak amacıyla 28 Eylül'de Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/3. maddesi kapsamında ilgili tutarı ödeyerek etkin pişmanlık hükümlerine başvurduğunu anlattı.

TRHOL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Erdin Özel, Tera Finansal Yatırımlar Holding (TRHOL) hisselerine ilişkin işlemlerin de yatırım araştırmalarına ve beklentilere dayandığını savundu.

Özel, savcılık ifadesinde şu ifadeleri kullandı:

"Bu hissede Tera Portföy olarak kurumsal anlamda yatırımların yapılmasıyla pozitif bir yön alınacağı öngörüldüğü için yatırım yapılmış ve gerekli bilgilendirmeler fon raporu ve KAP duyurularıyla yatırımcılarımıza duyurulmuştur. Bu hissede de hiçbir şekilde manipülatif işlemimiz olmamıştır. Aksine Tera Portföy değer yatırımı ve beklenti yatırımı yapmıştır"

300 MİLYAR TL'LİK FON ÇIKIŞ TALEBİNİ ANLATTI

Özel'in ifadesindeki en önemli başlıklardan biri, fonlara yönelik 300 milyar TL tutarındaki çıkış talebi oldu.

Tera Portföy'ün daha önce ödeme yükümlülüklerini zamanında yerine getirdiğini savunan Özel, soruşturma sürecinde oluşan likidite sıkıntısına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Son yaşanan olay bakımından piyasadaki medya algısı, gazeteciler tarafından yapılan haberler ve bunların doğal bir sonucu olarak yatırımcılar nezdindeki korku sonrasında yaşanan likidite sıkıntılarının yansıması nedeniyle 300 milyar TL tutarında çıkış talebi gelmiştir. Aynı gün ilgili saklama ve operatör kuruluşuna ödeme emrinin fon yöneticisi tarafından verilmiştir. Ancak ilgili saklama ve operatör kuruluşlarının, son yönetim ikiliminin talebine rağmen ödemeyi yapmadığı anlaşılmış ve bu durum nedeniyle zorunlu olarak temerrüt yaşanmıştır"

Özel, söz konusu ödeme sorununun saklama ve operatör kuruluşlarının işlemleri gerçekleştirmemesinden kaynaklandığını ileri sürdü.

300 milyar TL'lik rakamın gerçekleşmiş bir para çıkışını değil, Özel'in beyanına göre yatırımcılardan gelen çıkış taleplerinin toplamını ifade ettiği anlaşılıyor.

"MANİPÜLASYONU ENGELLEMEYE ÇALIŞTIK"

Özel, Tera Portföy'ün yatırımlarının hisse fiyatları üzerinde oluşturduğu olumlu etkinin manipülasyon olarak değerlendirilemeyeceğini savundu.

Kendi adına Telegram hesapları açılmaya çalışıldığını ve bunu öğrendiğinde suç duyurusunda bulunduğunu belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Görülecektir ki biz manipülasyon yapmadık, aksine manipülasyonu engellemeye çalıştık ve engelledik şikâyet ederek. Buna rağmen manipülasyonla suçlanmamız kabul edilemez."

YABANCI FONLAR VE YAHYA SUNA HAKKINDA SORULAR YÖNELTİLDİ

Savcılık ifadesinde Özel'e Aurelius, Rubellus, Shield ve Spectra isimli yabancı fonlarla Yahya Suna hakkındaki bilgileri de soruldu.

Özel, Yahya Suna'nın Avusturya vatandaşı olduğunu, İsviçre ve Avusturya'da yaşadığını ve Türkiye'ye sık sık geldiğini söyledi.

Söz konusu yabancı fonların Yahya Suna'ya ait olduğunu ileri süren Özel, "Halka arzlardan yabancı olarak hisse alır. Piyasadaki büyük yabancı fonu olan Türk yatırımcılardandır" ifadelerini kullandı.

PSI FONU İÇİN LÜKSEMBURG AYRINTISI

Erdin Özel'e PSI isimli fon ve bu fonla bağlantılı kişilerle ilişkisi de soruldu.

Özel, PSI'ın bildiği kadarıyla Lüksemburg'da kurulu olduğunu ve Türkiye'de yabancı yatırımcı kategorisinde değerlendirildiğini belirtti.

Fonun halka arzlara katıldığını söyleyen Özel, "Bildiğim kadarıyla Tera'nın yapmış olduğu halka arzlara da katıldı. Erol Demirbaş olarak hatırladığım bir yatırımcı üzerinden irtibattaydık. Yabancı görünümünde halka arzlardan hisse almaktadır" dedi.

Savcılığın Erol Demirbaş'ın Türkiye'deki bağlantılarına ilişkin sorusunu da yanıtlayan Özel, "Bildiğim kadarıyla armatördür kendisi. Borsadaki bütün büyüklerle tanıştığını duydum. Özellikle Namık Kemal Gökalp ve Enver Çevik'le de ilişkisi olduğunu duydum." ifadelerini kullandı.

(SABAH GAZETESİ)