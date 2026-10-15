Türkiye'de artan üretim maliyetleri ve ihracatçıların karşı karşıya kaldığı rekabet koşulları gündemdeki yerini korurken, gıda sektöründen bir iflas haberi geldi. Oyuncaklı şeker üretimiyle tanınan ve ürünlerini 60'tan fazla ülkeye ulaştıran Lolliboni Gıda Sanayi A.Ş.'nin iflas ettiği bildirildi.

10 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren şirketin Avrupa'da kendi depoları bulunurken, geniş ihracat ağına rağmen iflas sürecine girmesi gıda sektöründeki maliyet baskılarının yaşandığı döneme denk geldi.

LOLLİBONİ GIDA'NIN İFLASI İLAN EDİLDİ

Bakırköy 1. İcra Dairesi tarafından yayımlanan ilanla Lolliboni Gıda Sanayi A.Ş.'nin iflas sürecine ilişkin sıra cetvelinin hazırlandığı duyuruldu.

İlanda, şirketin alacaklılarına yönelik sıra cetvelinin incelemeye açıldığı belirtildi.

Alacaklıların, kanuni süre içerisinde sıra cetveline yönelik itiraz haklarını kullanabilecekleri bildirildi.

60'TAN FAZLA ÜLKEYE OYUNCAKLI ŞEKER İHRAÇ EDİYORDU

Lolliboni Gıda, oyuncaklı şeker kategorisindeki üretimiyle Türkiye'nin uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren gıda şirketleri arasında yer alıyordu.

10 yılı aşkın faaliyet geçmişine sahip şirket, Almanya, Hollanda ve Romanya'da kendisine ait depolar aracılığıyla Avrupa pazarındaki dağıtım faaliyetlerini yürütüyordu.

Şirketin ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında şu pazarlar bulunuyordu;

Almanya

Hollanda

Romanya

Moldova

İtalya

Fransa

Belçika

Suudi Arabistan

Katar

Azerbaycan

Türkiye'den 60'tan fazla ülkeye ürün gönderen Lolliboni Gıda, uluslararası fuarlarda da Türk gıda sektörünü temsil eden üreticiler arasında bulunuyordu.

GIDA SEKTÖRÜNDE MALİYET ARTIŞI RAKİP ÜLKELERİN YAKLAŞIK 5 KATI

Lolliboni Gıda'nın iflası, Türkiye'deki gıda üreticilerinin artan maliyetler nedeniyle rekabet baskısıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde gerçekleşti.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) Maliyet Bazlı Rekabet Gücü Endeksi verilerine göre, Türkiye'de gıda imalat sektöründeki maliyet artışları, rakip ülkelerde kaydedilen artışların yaklaşık beş katına ulaştı.

Özellikle ara malı maliyetlerindeki yükseliş, üreticilerin kârlılıkları üzerinde baskı oluştururken ihracat pazarlarında fiyat rekabetini de zorlaştırıyor.

Söz konusu veriler sektör genelindeki maliyet baskısını gösterirken Lolliboni Gıda'nın iflasının doğrudan nedenine ilişkin kesin bir tespit ortaya koymuyor.

GIDA SEKTÖRÜNÜN DIŞ TİCARET FAZLASI BİR YILDA YÜZDE 48 GERİLEDİ

Gıda sektöründe artan maliyetlerin yanı sıra dış ticaret verilerindeki değişim de dikkat çekti.

Sektörün dış ticaret fazlası, 2024 yılı sonunda 9,45 milyar dolar seviyesindeyken 2025 yılı sonunda 4,91 milyar dolara geriledi.

Dönem Dış ticaret fazlası 2024 yıl sonu 9,45 milyar dolar 2025 yıl sonu 4,91 milyar dolar Bir yıllık azalış 4,54 milyar dolar Değişim Yaklaşık %-48

Böylece Türkiye'nin gıda sektöründeki dış ticaret fazlası yalnızca bir yılda 4,54 milyar dolar azaldı.

Sektörde ihracatın gerilemesi ve ithalatın artmasıyla birlikte dış ticaret fazlasında yaşanan yaklaşık yüzde 48'lik düşüş, üreticilerin uluslararası pazarlarda karşılaştığı ekonomik baskının boyutunu ortaya koydu.

Lolliboni Gıda'nın iflasıyla birlikte, 60'tan fazla ülkeye ihracat yapan bir şirketin faaliyetlerini sürdürememesi, gıda sektörünün rekabet koşullarını yeniden gündeme taşıdı.