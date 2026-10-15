Sel ve su baskınları sonucu araçlarda meydana gelen zararların karşılanması, öncelikli olarak kasko poliçesinin detaylarına bağlı.

Standarda yakın birçok kasko poliçesinde sel ve su baskını teminatı yer alsa da sürücülerin poliçelerindeki özel muafiyetleri ve kapsam dışı durumları dikkatle incelemesi gerekiyor.

SÜRE SINIRI VAR

Kapsam dahilindeki araçlarda eksper incelemesi sonrasında ödeme süreci başlatılırken, sigorta şirketine bildirimin en geç 5 gün içinde yapılması zorunluluğu bulunuyor.

Ancak her sel vakasında otomatik ödeme yapılmadığı, hasarın oluşum şekli ve eksper değerlendirmesinin kritik önem taşıdığı vurgulanıyor.

SÜRÜCÜLER İÇİN KRİTİK UYARI: BU HATALARI SAKIN YAPMAYIN

• Motoru Çalıştırmayın: Su altında kalmış bir aracı çalışmaya zorlamak, mekanik ve elektronik aksamda telafisi imkansız ağır hasarlara yol açar.

• Delil Toplayın: Aracın bulunduğu durumun, su seviyesinin ve çevrenin fotoğraf ile videolarını çekin.

• Çekici Çağırın: Aracı güvenli bir alana çekmek için profesyonel yardım alın ve sigorta şirketinin onayı olmadan hiçbir parçayı sökmeyin veya tamir ettirmeyin.

KASKOSU OLMAYAN MAĞDURlAR NE YAPACAK?

Aracında kasko sigortası bulunmayan ya da poliçesinde sel teminatı yer almayan araç sahipleri için zorunlu trafik sigortası bir çözüm sunmuyor. Trafik sigortası yalnızca üçüncü şahıslara verilen zararları karşıladığı için, araç sahibinin kendi aracındaki sel hasarlarını ödemez.

Kaskosu bulunmayan araç sahipleri için geriye tek yasal yol kalıyor: İdareye karşı tazminat davası (hizmet kusuru).

Su baskınının yaşandığı bölgede rögar tıkanıklığı, yetersiz altyapı veya dere yatağı ıslahı gibi idari ihmallerin bulunduğunu düşünen vatandaşlar, ilgili belediye veya su idaresine karşı hukuki süreç başlatabiliyor.

Mahkeme ve bilirkişi incelemesi sonucunda ilgili idarenin "hizmet kusuru" bulunduğu tespit edilirse, oluşan maddi zarar idare tarafından tazmin edilebiliyor.