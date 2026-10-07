Kaya çifti, soruşturma kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Savcılıkta ifadeleri alınan Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı.

Soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) da Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunmasının beklendiği belirtildi.

Öte yandan Kaya çiftinin daha önce SPK tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemi kapsamında başvuruda bulunduğu ve Başsavcılığın, ilgili hesaplardan TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına ödeme yapılmasına izin verdiği bildirilmişti.

Kaya çiftinin mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yazı da 29 Eylül'de ilgili kurumlara gönderilmişti.