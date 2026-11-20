Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği" değişikliğiyle birlikte meclis içi oylamalara genel seçimleri aratmayan sıkı şeffaflık ve standartlaşma kuralları getirildi.

Yeni düzenleme, geçmişte elle yazılan oy pusulaları ve farklı uygulamalardan kaynaklanan tartışmaları ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Buna göre seçimlerde pusulaya elle isim yazılması uygulamasına son verildi. Bunun yerine, adayların ad ve soyadlarının alfabetik sırayla yer aldığı matbu birleşik oy pusulası kullanılacak.

Meclis üyeleri, destekledikleri adayın isminin bulunduğu alana "tercih" mührü basarak oylarını kullanacak.

ADAYLIK SÜRECİ VE OTURUM YÖNETİMİNE SIKI KURAL

Vali tarafından on gün içinde kararlaştırılan seçim toplantısının ilk oturumunda adaylık başvuruları meclis başkanlık divanına bildirilecek.

İlk oturumun kapanmasının ardından yeni adaylık başvurusu kesinlikle kabul edilmeyecek; ancak adaylar her oylama turu başlamadan önce adaylıktan çekilme hakkına sahip olacak.

Öte yandan tarafsızlığı korumak adına seçimde belediye başkanlığına veya başkan vekilliğine aday olan meclis üyeleri kendi seçimlerinde oy kullanabilse de seçimin yapıldığı oturumları yönetemeyecek ve meclis başkanlık divanında görev alamayacak.

KAPALI KABİN, ŞEFFAF SANDIK VE GÖZLEMCİ SİSTEMİ

Oylamanın gizliliğini ve güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için meclis salonlarının fiziki düzeni ve denetim mekanizması da yeniden kurgulandı. Yönetmelikte öne çıkan diğer kritik başlıklar şunlar oldu:

• Kapalı Kabin ve Şeffaf Sandık: Oylamanın gizliliğini sağlamak üzere meclis salonuna en az iki adet kapalı oy verme kabini kurulacak. Üyeler oylarını kabinde kullandıktan sonra mühürlü zarfa koyacak ve salondaki herkesin görebileceği merkezi bir noktaya yerleştirilen şeffaf oy sandığına atacak.

• Siyasi Partilere ve Bağımsızlara Gözlemci Hakkı: Süreci yakından izlemek ve itirazları divana iletmek üzere, talep eden her siyasi parti grubu ile bağımsız üyeler adına birer gözlemci görevlendirilecek. Başkanlık divanı, itiraz ve teklifleri karara bağlamadan önce gözlemcilerin görüşlerini dinleyip tutanağa geçirecek.

• Fazla Zarf Çıkarsa Tur İptal Edilecek: Arkasında başkanlık mührü bulunmayan, üzerine tanıtıcı işaret konulan veya birden fazla adaya mühür basılan pusulalar geçersiz sayılacak. Sandıktan oy kullanan üye sayısından fazla mühürlü zarf çıkması halinde ise hiçbir zarf açılmadan ilgili turun seçimi iptal edilerek yenilenecek.

• Dava Süreci Bitene Kadar Koruma: Seçim sonuçlarının ilanının ardından her tura ait pusula ve zarflar, başkanlık divanı üyelerince imzalanan bir zarfa konulup mühürlenecek. Bu belgeler, yasal dava açma süresi dolana ya da dava açılması durumunda mahkeme kararı kesinleşene kadar resmi olarak muhafaza edilecek.