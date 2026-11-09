ABD merkezli teknoloji devi Apple, Türkiye'ye yönelik uzun vadeli yatırım planını açıkladı. Şirket, yazılım geliştiricileri, girişimcileri ve üreticileri desteklemek amacıyla Türkiye genelinde 5 geliştirici akademisi, bir geliştirici merkezi ve bir üretim akademisi olmak üzere toplam 7 yeni merkez açacak.

İLK AKADEMİ 2027'DE İSTANBUL'DA AÇILACAK

Apple, gelecek üç yıl içerisinde Türkiye'nin farklı noktalarında 5 Apple Developer Academy açmayı planlıyor. Akademilerin ilki 2027 yılında İstanbul'da faaliyete geçecek.

Merkezlerde öğrencilere, yazılım geliştiricilere ve girişimcilere yönelik 9 aylık ücretsiz eğitim programları sunulacak.

Eğitimlerde kodlama, uygulama tasarımı, pazarlama, proje yönetimi ve yapay zeka teknolojileri gibi alanlara odaklanılacak.

Şirketin dünya genelinde halihazırda 19 geliştirici akademisi bulunuyor. Türkiye'de açılacak yeni merkezlerle binlerce öğrencinin bu eğitimlerden yararlanması amaçlanıyor.

İSTANBUL'A APPLE DEVELOPER CENTER GELİYOR

Apple, geliştirici akademilerinin yanı sıra 2027 yılında İstanbul'da bir Apple Developer Center açacak.

Merkezde yazılım geliştiricilere, girişimcilere ve teknoloji şirketlerine Apple uzmanlarıyla doğrudan çalışma imkanı sağlanacak.

Katılımcılar, yeni teknolojileri deneyimleyebilecek, uygulama geliştirme süreçlerinde teknik destek alabilecek ve atölye çalışmalarına katılabilecek.

İstanbul'daki merkez, Apple'ın Bengaluru, Berlin, Cupertino, Şanghay ve Singapur'da bulunan geliştirici merkezleri ağına dahil olacak.

ANKARA'DA YAPAY ZEKA VE ÜRETİM AKADEMİSİ KURULACAK

Yatırım planının bir diğer ayağı ise Ankara'da hayata geçirilecek.

Apple, 2028 yılında başkentte Apple Manufacturing Academy açacağını duyurdu. Merkez, şirketin ABD dışında açacağı ilk üretim akademisi olacak.

Akademide özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik ücretsiz eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulacak.

Eğitim programlarında yapay zeka, makine öğrenimi, gelişmiş otomasyon, robotik ve üretim verimliliği gibi konular ele alınacak.

Merkezin, Türkiye'deki üretim işletmelerinin akıllı üretim teknolojilerine geçişini desteklemesi hedefleniyor.

APPLE'IN TÜRKİYE YATIRIMININ BÜYÜKLÜĞÜ AÇIKLANDI MI?

Apple, Türkiye'de kurulacak 7 yeni merkeze ilişkin yatırım planını duyurmasına rağmen yatırımın toplam parasal büyüklüğünü açıklamadı.

Şirketin program kapsamında geliştiricilere ve üreticilere ücretsiz eğitim, teknik destek ve uzmanlara erişim imkanı sunacağı belirtildi.

Apple'ın açıklaması, Türkiye'ye yönelik uzun vadeli teknoloji ve eğitim yatırımlarında yeni bir adım olarak değerlendiriliyor.