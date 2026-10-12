Çin merkezli elektrikli otomobil üreticisi BYD'nin Avrupa'daki yeni yatırım planları belli olmaya başladı. Paris Otomobil Fuarı'nın açılışında konuşan BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, Fransa'da fabrika kurulması ihtimalini değerlendirdiklerini duyurdu.

BYD, FRANSA'DA FABRİKA KURMAYI DEĞERLENDİRİYOR

Euronews'in haberine göre; Paris Otomobil Fuarı'nda konuşan Stella Li, BYD'nin Fransa'daki yatırım ihtimaline ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Li, "Fransa kısa listede. Fransa'da bir fabrika kurma olasılığını çok yakından inceliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şirketin Avrupa'daki üretim kapasitesini genişletmek istediğini belirten Li, "Avrupa'da ikinci ve üçüncü fabrikayı açmaya çalışacağız." dedi.

BYD yöneticisi, Fransa pazarına ilişkin hedefini ise şu sözlerle anlattı:

"Fransa'daki insanların BYD'yi bir Fransız şirketi olarak düşünmesini istiyorum. Onların BYD'yi sevmesini istiyorum."

Fransa'daki yatırım için henüz kesinleşmiş bir karar, fabrika konumu veya yatırım tutarı açıklanmadı.

MANİSA'DAKİ 1 MİLYAR DOLARLIK BYD FABRİKASI NE OLDU?

BYD'nin Fransa açıklaması, şirketin Türkiye'deki fabrika projesini yeniden gündeme getirdi.

Temmuz 2024'te Türkiye ile BYD arasında imzalanan anlaşma kapsamında Manisa'da yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla otomobil üretim tesisi kurulması planlanmıştı.

Projenin yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip olması ve bir araştırma-geliştirme merkezini de kapsaması öngörülüyordu.

Ancak yatırımda beklenen ilerleme sağlanamadı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 10 Haziran 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, BYD'nin teşviklerden yararlanma sürecinin 2026 yılı başında askıya alındığını bildirdi.

Bakanlık, Manisa'daki yatırım alanına ilişkin tahsis işlemlerinin gerçekleştirildiğini ancak projenin planlanan takvime uygun ilerlemediğini açıkladı.

BAKANLIK BYD'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN DEVAM ETTİĞİNİ DUYURMUŞTU

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri, BYD ile yapılan yatırım anlaşmasının geçerliliğini koruduğunu vurguladı.

Açıklamaya göre yatırım anlaşmasındaki koşullar, şirketin yükümlülükleri ve devlete sunduğu teminatlar yürürlükte bulunuyor.

Bakanlık ayrıca yatırımların tamamlanmaması durumunda şirketlerin yararlandıkları teşvikleri, ilgili mevzuat ve taahhütler çerçevesinde geri ödemekle yükümlü olduğunu belirtti.

Dolayısıyla Manisa projesinde ilerleme sağlanamaması, yatırım anlaşmasının resmen iptal edildiği anlamına gelmiyor.

BYD'NİN ÖNCELİĞİ AVRUPA'DAKİ ÜRETİM TESİSLERİ

BYD, Avrupa pazarındaki varlığını güçlendirmek amacıyla üretim yatırımlarına ağırlık veriyor.

Şirketin Macaristan'ın Szeged kentinde kurduğu otomobil fabrikasında üretime geçiş hazırlıkları sürüyor. Stella Li'nin son açıklamalarına göre tesisin Ocak 2027'ye kadar açılması hedefleniyor.

Çinli üretici, Macaristan'ın ardından Avrupa'da ikinci ve üçüncü fabrikalarını kurmak istiyor.

Şirketin daha önce İspanya'yı da yeni üretim tesisi için değerlendirdiği bildirilmişti. Fransa'nın da kısa listeye eklenmesi, BYD'nin Avrupa'daki yatırım seçeneklerini genişlettiğini gösteriyor.