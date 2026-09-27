Dünyanın önde gelen yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo için Kocaeli'de büyük ölçekli yeni bir lojistik tesis inşa ediliyor. Kartepe'de yaklaşık 46 dönümlük alanda yükselen deponun 2027'nin ilk yarısında şirketin kullanımına sunulması planlanıyor. En Kocaeli'de yer alan habere göre tesis hizmete girdiğinde PepsiCo'nun bölgedeki diğer depoları kapatılarak operasyonlar yeni merkezde toplanacak.

46 DÖNÜMLÜK ARAZİYE İNŞA EDİLİYOR

Yeni lojistik tesisin inşa edildiği arazinin sanayi açısından da dikkat çeken bir geçmişi bulunuyor.

Söz konusu alanda daha önce, Philips ile Tekfen Holding'in 1970 yılında yerli floresan üretimi amacıyla kurduğu Bastaş-Philips fabrikası bulunuyordu. Fabrikanın 1999 Marmara Depremi'nde ağır hasar görmesinin ardından faaliyetleri sona ermişti.

Arazi daha sonra Pakmaya'nın da sahibi olan Pak Holding tarafından satın alındı.

AYNI ANDA 28 TIR YÜKLEME YAPABİLECEK

Mart ayında başlayan inşaatın sahibi Pak Holding ailesine ait Ece Ticari Gayrimenkul Yatırım ve Yönetim Hizmetleri AŞ olurken, projenin inşaatını Gültaş Endüstriyel İnşaat üstleniyor.

Yeni deponun en dikkat çeken özelliklerinden biri lojistik kapasitesi olacak. Tesiste bulunan rampalar sayesinde aynı anda 28 TIR veya kamyonun yükleme ve boşaltma yapabileceği belirtiliyor.

PEPSICO UZUN SÜRELİ KİRALAYACAK

Tesis doğrudan PepsiCo mülkiyetinde olmayacak. Ece Ticari Gayrimenkul'ün tamamlayacağı deponun PepsiCo tarafından uzun süreli kiralanması planlanıyor.

İnşaat çalışmalarının 2027'nin ilk aylarında tamamlanması ve tesisin en geç 2027'nin ilk yarısında PepsiCo'ya teslim edilmesi bekleniyor.

ÇEVREDEKİ DİĞER DEPOLAR KAPATILACAK

Yeni tesisin faaliyete geçmesiyle PepsiCo'nun bölgedeki lojistik operasyonlarında da önemli bir değişiklik yapılması bekleniyor.

Yerel basında yer alan bilgilere göre, yeni merkez hizmete girdikten sonra PepsiCo'nun çevrede kullandığı diğer depolar kapatılarak operasyonların yeni tesiste toplanması planlanıyor.

Tesisin D-100 Karayolu ile otoyol bağlantılarına yakın konumu da şirketin dağıtım operasyonları açısından önemli bir lojistik avantaj sağlayacak.

(ENKOCAELİ)