Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. (DMRGD) paylarında açığa satış ve kredili işlem yasağı uygulanacak.

DMRGD'DE TEDBİR 28 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

DMRGD paylarındaki tedbir 28 Eylül 2026 tarihli işlemlerden itibaren başlayacak. Hisse, 27 Ekim 2026 tarihli işlemlerin seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Böylece tedbir yaklaşık bir ay boyunca uygulanmış olacak.

DMRGD HİSSESİNDE HANGİ İŞLEMLER YASAK?

Alınan karar iki işlemi kapsıyor:

Açığa satış yasağı: DMRGD paylarında açığa satış işlemi yapılamayacak.

Kredili işlem yasağı: DMRGD hisseleri kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Borsa İstanbul, VBTS kapsamında getirilen tedbirlerin payın işlem gördüğü pazarın diğer işlem kurallarından bağımsız olduğunu ve belirlenen sürenin sonuna kadar uygulanacağını belirtiyor.

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