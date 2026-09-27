Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş. (YATAS), Vivense Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. ile yürüttüğü birleşme sürecine ilişkin yeni kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 25 Eylül 2026 tarihinde bildirdi.

Şirket, 15 Mayıs 2026'da başlayan ve Vivense'nin Yataş'a devrolması suretiyle gerçekleştirilmesi planlanan birleşmeye ilişkin görüşmelerin sonlandırılmasına karar verildiğini duyurdu.

YATAŞ-VIVENSE BİRLEŞMESİNDEN VAZGEÇİLDİ

Yataş'ın açıklamasına göre taraflar arasında gerçekleştirilen görüşmeler ve kapsamlı değerlendirmelerin ardından mevcut aşamada birleşme işlemine devam edilmeme kararı alındı.

Şirket, görüşmelerin bağlayıcı olmayan nitelikte yürütüldüğünü belirterek sürecin sona ermesinin mevcut faaliyetleri ve operasyonlarının devamlılığı üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmadığını bildirdi.

Yataş tarafından birleşmenin neden iptal edildiğine ilişkin ise ayrıntılı bir gerekçe paylaşılmadı.

15 MAYIS'TA MASAYA OTURMUŞLARDI

Yataş, 15 Mayıs'taki ilk açıklamasında Vivense'nin şirkete devrolması yoluyla birleşme imkanlarının değerlendirilmesine karar verildiğini açıklamıştı.

Planlanan birleşmeyle dijital platform yetkinliklerinin geliştirilmesi, veri tabanlı çözümlerle rekabet gücünün artırılması, satış kanallarının çeşitlendirilmesi ve ev yaşam kategorilerinde büyüme hedefleniyordu.

Şirket değerleri ile birleşmede uygulanacak değişim oranlarının ise bağımsız uzman kuruluş tarafından hazırlanacak raporla belirlenmesi planlanmıştı.

GÖRÜŞMELER SÜRERKEN VIVENSE'NİN SAHİBİ DEĞİŞTİ

Yaklaşık dört aylık görüşme sürecinde Vivense tarafında önemli bir gelişme daha yaşandı.

Yataş'ın mayıs ayındaki açıklamasında Actera Group portföyünde bulunduğu belirtilen Vivense'nin hisselerinin tamamının Re-Pie Portföy Yönetimi tarafından devralınmasına Rekabet Kurulu 30 Haziran 2026'da izin verdi.

Böylece birleşme görüşmelerinin başladığı ve sona erdiği tarihler arasında Vivense'nin sahiplik yapısı da değişmiş oldu.

Yataş'ın KAP açıklamasında ise bu değişikliğin görüşmelerin sonlandırılmasında etkili olup olmadığına ilişkin bir bilgi verilmedi.