Borsa İstanbul'da yatırımcıların yakından takip ettiği Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimlerinde geçen hafta yoğun bir gündem yaşandı.

21-25 Eylül haftasında şirketlerin açıkladığı yeni sözleşmeler, ihaleler, sermaye kararları ve şirket işlemleri hisse bazlı gündemin belirleyicileri arasında yer aldı. İşte geçen haftanın öne çıkan KAP açıklamaları...

ASELSAN (ASELS)'TEN 1,2 MİLYAR EURO'lUK ROKETSAN ANLAŞMASI

Aselsan ile Roketsan arasında hava savunma sistemlerine yönelik 1 milyar 234 milyon euro tutarında sözleşme imzalandı. Anlaşma haftanın tutar açısından en büyük yeni iş ilişkilerinden biri oldu.

YEO TEKNOLOJİ (YEOTK)'DAN 58 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

Yeo Teknoloji, haftanın ilk işlem gününde Azerenerji CJSC ile 250 MWh kapasiteli Batarya Enerji Depolama Sistemi'nin anahtar teslim kurulumu için 58,6 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Sistemin bir yıl içerisinde devreye alınması planlanıyor.

ARD GRUP BİLİŞİM (ARDYZ)'DEN 10 YIL SÜRELİ SÖZLEŞME

ARD Grup Bilişim Teknolojileri (ARDYZ), Tokat Erbaa Belediyesi'nin elektronik denetleme sistemi ihalesinde en avantajlı teklifi vererek gelir paylaşımı esaslı 10 yıl süreli sözleşme imzaladı. İhalenin muhammen bedeli 430,32 milyon TL olarak açıklandı.

FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (FONET) İHALEDE EN UYGUN TEKLİFİ VERDİ

Fonet Bilgi Teknolojileri (FONET), Denizli İl Sağlık Müdürlüğü'nün 36 aylık hizmet alımı ihalesinde 153 milyon 987 bin 603 TL ile en uygun teklifi verdiğini duyurdu. İhale süreci devam ediyor.

HRKET'TEN 3,5 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği (HRKET), Umman'daki Duqm Rüzgar Enerji Santrali projesi kapsamında Duqm City Renewable Energy SPC ile 3,5 milyon dolarlık anlaşmaya vardı.

ONCOSEM (ONCSM)'DEN İHALE HAMLESİ

Oncosem Onkolojik Sistemler (ONCSM), üç yıl süreli kemoterapi ilaç hazırlama ve uygulama hizmet alımı ihalesinde sunduğu 35 milyon 225 bin 854 TL'lik teklifin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiğini açıkladı.

DCT TRADING (DCTTR)'DE 2 ÖNEMLİ HAMLE

DCT Trading (DCTTR), bağlı ortaklığı YAKA IKE'nin yeni sezon Yunan pamuğu satışı için 951 bin dolarlık sözleşme imzaladığını duyurdu.

DCTTR ayrıca hafta içerisinde pay geri alımı gerçekleştirdi. Şirket 24 Eylül'de ortalama 3,72 TL fiyattan 243 bin 150 adet pay alırken, elindeki toplam DCTTR payı 2 milyon 200 bin 150 adede ulaştı.

ALKİM KAĞIT'TAN YÜZDE 37,5 BEDELLİ KARARI

Alkim Kağıt (ALKA), daha önce planlanan tahsisli sermaye artırımı yerine mevcut ortakların rüçhan haklarını kullanabileceği yüzde 37,5 oranında bedelli sermaye artırımı yapılmasına karar verdi.

ALKA, geçen hafta yeni bedelli sermaye artırımı kararı alan şirketler arasında yer aldı.

VRGYO BEDELLİ BAŞVURUSUNU GERİ ÇEKTİ

Vera Konsept GYO (VRGYO), sermayesini 820 milyon TL'den 1 milyar 640 milyon TL'ye çıkarma planına ilişkin başvurusunu geri çekme kararı aldı ve karar için SPK'ye başvurdu.

ALVES'TE YÖNETİM TMSF'YE GEÇTİ

Alves Kablo (ALVES), şirket yönetiminin TMSF tarafından kayyımlık yetkileriyle yürütülmesine karar verildiğini ve yeni yönetim kurulu üyelerinin göreve başladığını açıkladı.

KTLEV'DE PAY DEVRİ SÜRECİ

Türkiye Emlak Katılım Bankası, Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV), Birevim Tasarruf Finansman ve İktisat Katılım Bankası'nın pay devirlerine ilişkin gerekli izin ve onay başvurularının gerçekleştirildiğini açıkladı.