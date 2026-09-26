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BIST 100 endeksinin haftalık bazda yüzde 2,90 değer kaybederek 12.899,35 puandan kapandığı süreçte, Ziraat Yatırım'ın alım-satım hareketleri de netleşti.

Sermaye piyasalarında yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturmaları, adli adımlar ve SPK kararlarının damga vurduğu 21-25 Eylül 2026 haftasında Borsa İstanbul'da satış ağırlıklı ve oldukça dalgalı bir seyir izlendi.

Ziraat Yatırım müşterileri haftayı 91,1 milyon TL'lik (91.188.025 TL) pozitif net hacimle tamamlarken, işlemlerde lot bazlı yoğun hareketler dikkat çekti.

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ZİRAAT YATIRIM'IN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

Hafta boyunca Ziraat Yatırım üzerinden en fazla net lot alımı gerçekleşen hisse senetleri, ortalama alım maliyetleri ve toplam alım içindeki payları şu şekilde sıralandı:

• MRGYO: 4.462.783,00 net lot | yüzde 5,27 pay | Ort. Maliyet: 1,05 TL

• USAK: 4.416.700,00 net lot | yüzde 5,22 pay | Ort. Maliyet: 0,66 TL

CANTE: 3.534.170,00 net lot | yüzde 4,18 pay | Ort. Maliyet: 1,147 TL

PAHOL: 3.491.373,00 net lot | yüzde 4,13 pay | Ort. Maliyet: 0,969 TL

• BLCYT: 3.354.322,00 net lot | yüzde 3,96 pay | Ort. Maliyet: 1,875 TL

• Diğer Hisseler: 65.352.522,00 net lot (yüzde 77,24 pay)

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ZİRAAT YATIRIM'IN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Piyasadaki sert düzeltme haftasında Ziraat Yatırım üzerinden en fazla net lot satışı yapılan hisse senetleri ve ortalama maliyetleri ise şöyle şekillendi:

• AB1LOV: -7.217.432,00 net lot | yüzde 7,33 pay | Ort. Maliyet: 0,16 TL

SASA: -5.790.912,00 net lot | yüzde 5,88 pay | Ort. Maliyet: 1,915 TL

• TP1JMV: -3.992.150,00 net lot | yüzde 4,06 pay | Ort. Maliyet: 0,055 TL

TUKAS: -3.759.705,00 net lot | yüzde 3,82 pay | Ort. Maliyet: 2,316 TL

GSRAY: -3.613.591,00 net lot | yüzde 3,67 pay | Ort. Maliyet: 0,877 TL

• Diğer Hisseler: -74.069.523,00 net lot (yüzde 75,24 pay)

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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