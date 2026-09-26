Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin yüzde 2,90 gerilediği 21-25 Eylül haftasında, son dönemde halka arz edilerek işleme başlayan hisse senetlerinde de satış baskısı öne çıktı.

HAFTALIK PERFORMANSLAR VE GÜNCEL FİYATLAR

26 Eylül 2026 itibarıyla son halka arzların 21-25 Eylül haftasındaki performansları, son fiyatları ve halka arz sonrası toplam getirileri şu şekilde listelendi:

• NETGL (NetGlobal): Haftalık -yüzde 27,67 | Fiyat: 22,32 TL | Arz Sonrası Getiri: -yüzde 12,54

• BKRGY (Bakırcı GYO): Haftalık -yüzde 13,08 | Fiyat: 5,85 TL | Arz Sonrası Getiri: -yüzde 54,76

• INTET (Intetra Teknoloji): Haftalık +yüzde 9,60 | Fiyat: 51,05 TL | Arz Sonrası Getiri: -yüzde 4,76

• KPEKS (Kapeks Kimya): Haftalık -yüzde 25,67 | Fiyat: 56,90 TL | Arz Sonrası Getiri: -yüzde 39,47

• TKNKA (Teknika Plast): Haftalık -yüzde 40,86 | Fiyat: 67,60 TL | Arz Sonrası Getiri: -yüzde 20,84

• VEYAS (Veyas): Haftalık -yüzde 0,73 | Fiyat: 88,35 TL | Arz Sonrası Getiri: -yüzde 35,04

• CITAS (Çitlekçi): Haftalık -yüzde 11,81 | Fiyat: 102,30 TL | Arz Sonrası Getiri: +yüzde 38,81

• QUICK (Quick Sigorta): Haftalık -yüzde 12,15 | Fiyat: 45,20 TL | Arz Sonrası Getiri: -yüzde 40,99

• KARCL (Kardemir Çelik Sanayi): Haftalık -yüzde 40,88 | Fiyat: 100,50 TL | Arz Sonrası Getiri: +yüzde 187,14

• MASFN (Masfen Enerji): Haftalık +yüzde 9,60 | Fiyat: 38,14 TL | Arz Sonrası Getiri: -yüzde 16,51

• ALBTN (Albayrak Beton): Haftalık -yüzde 12,33 | Fiyat: 23,32 TL | Arz Sonrası Getiri: -yüzde 39,59

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN DETAYLARI

• Haftanın Kazandıranları: Piyasadaki sert düşüşe rağmen Intetra Teknoloji (INTET) ve Masfen Enerji (MASFN) haftalık bazda yüzde 9,60'lık primle haftanın en çok kazandıran halka arz hisseleri oldu.

• En Sert Düşenler: Haftalık bazda en sert kayıpları yüzde 40,88 ile Kardemir Çelik (KARCL) ve yüzde 40,86 ile Teknoka (TKNKA) yaşadı.

• Uzun Vadeli Performans (Arz Sonrası): Halka arz edildiği günden bu yana yatırımcısına en yüksek toplam getiriyi yüzde 187,14 ile Kardemir Çelik (KARCL) sağlarken, en fazla değer kaybı -yüzde 54,76 ile Bakırcı GYO (BKRGY) tarafında gerçekleşti.

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