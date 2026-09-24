26-27 Ağustos 2026 tarihlerinde Bulls Yatırım konsorsiyum liderliğinde 53,60 TL sabit fiyatla halka arz edilen İntetra Teknoloji, borsaya kote olmasının ardından oldukça dalgalı bir grafik sergiledi.

Halka arz sonrası sert yükseliş ve düşüş hareketleri yaşayan hisse, 53,60 TL olan halka arz fiyatının altına indi.

MEHMET ÖMERBEYOĞLU PAYLARINI ARTIRDI

Hissedeki geri çekilmenin ardından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 24 Eylül 2026 tarihinde kritik bir bildirim yapıldı.

İntetra Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ömerbeyoğlu, şirket paylarında gerçekleşen büyük alımı duyurdu.

Açıklamaya göre Ömerbeyoğlu, 23 Eylül 2026 tarihinde 51,65 – 52,80 TL fiyat aralığından toplam 199.231 lot alış işlemi gerçekleştirdi.

Bu milyonluk alım hamlesiyle birlikte Mehmet Ömerbeyoğlu’nun İntetra Teknoloji sermayesindeki payı ve oy hakkı yüzde 78,19 seviyesine ulaştı.

HİSSELERDE SON DURUM NASIL?

Halka arz sonrasında 80 TL seviyelerinin üzerini test ettikten sonra düşüş trendine giren INTET payları, geçtiğimiz günlerde 45 TL seviyelerini gördükten sonra gelen alımlarla yeniden toparlanma eğilimine girdi.

Saat 11:08 itibarıyla INTET hisseleri Borsa İstanbul'da şu seviyelerden işlem görüyor:

• Güncel fiyat: 52,60 TL (+Yüzde 1,06 primli)

• Açılış: 51,85 TL

• Gün İçi En Yüksek: 53,20 TL

• Gün İçi En Düşük: 51,70 TL

• İşlem Hacmi: 74,11 milyon TL

Yönetim Kurulu Başkanı'nın halka arz fiyatının altındaki seviyelerden yaptığı bu yüksek hacimli alım hamlesinin, hisse üzerindeki baskıyı hafifletip hafifletmeyeceği yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

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