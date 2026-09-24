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Dünya devi Bayer, Gebze'de 60 yıldır faaliyet gösteren fabrikasını kapatma kararı aldı. Üretim başka tesislere aktarılacak, karar 55 çalışanı etkileyecek.

Küresel yaşam bilimleri ve tarım şirketi Bayer, Türkiye'deki üretim faaliyetlerinde önemli bir değişikliğe gidiyor. Dünyaca bilinen Alman Şirket, Gebze'de yaklaşık 60 yıldır faaliyet gösteren bitki koruma ürünleri fabrikasını 2027 yılı sonunda kapatma kararı aldı. Tesiste çalışan 55 kişi için geçiş süreci başlatılırken, fabrikadaki üretimin EMEA bölgesindeki diğer tesislere aktarılacağı bildirildi.

60 YILLIK FABRİKA KAPANACAK

Cnbc-e'de yer alan habere göre; Gebze'deki fabrikada bugüne kadar formülasyonu ve dolumu gerçekleştirilen tarım ve bitki koruma ürünlerinin üretimi, kapanış süreciyle birlikte Bayer'in EMEA bölgesindeki diğer üretim tesislerine aktarılacak.

Kararın arkasında değişen küresel pazar koşulları, rekabetçi maliyet yapısı oluşturma çalışmaları ve operasyonel verimlilik hedeflerinin bulunduğu belirtildi.

Dünyaca ünlü Alman devi Türkiye deki 60 yıllık fabrikasını kapatıyor!, Görsel 1

55 ÇALIŞANI ETKİLEYECEK

Yaklaşık 60 yıldır faaliyet gösteren tesiste 55 çalışan bulunuyor. Bayer, fabrikanın kapatılmasına yönelik süreçte çalışanları için bir geçiş planı hazırlandığını bildirdi.

Şirket, sürecin yasal mevzuata uygun, şeffaf ve çalışanları destekleyen bir yaklaşımla yürütüleceğini belirtti.

Dünyaca ünlü Alman devi Türkiye deki 60 yıllık fabrikasını kapatıyor!, Görsel 2

ÜRETİM DİĞER ÜLKELERE AKTARILACAK

Gebze fabrikasının kapanmasıyla burada gerçekleştirilen üretim tamamen sona erecek ancak Bayer'in Türkiye pazarından çekilmesi söz konusu olmayacak.

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Tesiste üretilen ürünlerin üretiminin EMEA bölgesindeki diğer Bayer tesislerine aktarılması planlanıyor. Böylece Türkiye'deki çiftçi ve üreticilere yönelik ürün tedarikinin kesintiye uğramadan sürdürülmesi hedefleniyor.

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BAYER TÜRKİYE'DEN ÇEKİLİYOR MU?

Şirketin açıklamasına göre Gebze fabrikasının kapatılması, Bayer'in Türkiye faaliyetlerinin sona ermesi anlamına gelmiyor.

Türkiye'de 70 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Bayer; ilaç, tarım ürünleri ve tüketici sağlığı alanlarındaki operasyonlarını sürdüreceğini açıkladı.

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