Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre Bakan Şimşek, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmelerinin ardından ABD'den bugün öğle saatlerinde Türkiye'ye dönecek.

Şimşek'in başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla yapılacak toplantıda, 7 portföy yönetim şirketinin yönettiği 131 yatırım fonuna ilişkin tasfiye ve ödeme süreçleri değerlendirilecek.

TASFİYE VE ÖDEME SÜRECİNİN DETAYLARI GÖRÜŞÜLECEK

Toplantılarda, söz konusu fonların tasfiye ve ödeme işlemlerinin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasına yönelik uygulama esasları ele alınacak. Teknik çalışmaların yarın da devam etmesi bekleniyor.

YATIRIMCILARIN HAKLARI ÖNCELİKLİ OLACAK

Yürütülecek çalışmalarda yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması temel öncelik olarak belirlenecek. Bunun yanı sıra piyasaların sağlıklı işleyişinin ve finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla atılabilecek adımlar da ilgili kurumların görev ve yetkileri kapsamında değerlendirilecek.

KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON DEĞERLENDİRİLECEK

Toplantılarda ayrıca kurumlar arasındaki koordinasyon ve tasfiye ile ödeme süreçlerinde izlenecek yol haritası teknik açıdan değerlendirilecek.