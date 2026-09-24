Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SSAAT) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hamza Kaya, şirket hisselerinde gerçekleştirdiği pay alımlarına ilişkin KAP'a yeni bir açıklama yaptı. Daha önce duyurulan işlem bilgilerinde düzeltmeye gidilirken, Kaya'nın iki günde yaptığı toplam hisse alımının 20,25 milyon TL'yi aştığı bildirildi.

HİSSE ALIMINDA RAKAMLAR DÜZELTİLDİ

KAP açıklamasına göre, 22 Eylül'de gerçekleştirilen pay alımının miktarı önceki bildirimde sehven 272.201 TL nominal, işlem bedeli ise 7.812.073,92 TL olarak açıklanmıştı.

Kesinleşen işlem verilerine göre doğru miktarın 276.107 TL nominal, işlem bedelinin ise 7.925.894,76 TL olduğu belirtildi.

İKİ GÜNDE 20,25 MİLYON TL'LİK ALIM

Düzeltmenin ardından Hamza Kaya'nın 21 ve 22 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirdiği pay alımlarının toplamı 720.212 TL nominale ulaştı.

İki günlük işlemlerin toplam bedeli ise 20.250.252,62 TL olarak açıklandı.

Gerçekleştirilen alımların ardından Kaya'nın Saat & Saat sermayesindeki pay oranı yüzde 28,01'e, oy hakları oranı ise yüzde 29,03'e yükseldi.