Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. (DOGUB), ana hissedarı Doğusan Yatırım İnşaat A.Ş.'ye ilişkin alınan kayyum kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Şirketin 23 Eylül 2026 tarihli açıklamasına göre Doğusan Boru sermayesinin yüzde 56,09'una sahip olan Doğusan Yatırım İnşaat A.Ş.'nin yönetimi TMSF'ye geçti.

TMSF KAYYUM YETKİLERİYLE YÖNETECEK

KAP açıklamasında, ilgili yasal mercilerin kararı doğrultusunda ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında Doğusan Yatırım İnşaat A.Ş.'nin yönetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum yetkileriyle yürütülmesine karar verildiği belirtildi.

Doğusan Boru, konuyla ilgili gelişmeler doğrultusunda mevzuat kapsamında kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilendirilmeye devam edileceğini bildirdi.

DOGUB HİSSESİ GÜNÜ TABAN SEVİYESİNDE TAMAMLADI

Kayyum kararının açıklandığı 23 Eylül'de DOGUB hisselerinde sert satış görüldü. Doğusan Boru hisseleri günü yüzde 9,98 değer kaybıyla 31,76 TL seviyesinde tamamladı.

Ana hissedarın şirket sermayesinin yüzde 56,09'unu elinde bulundurması nedeniyle alınan karar, DOGUB yatırımcıları açısından önem taşıyor.

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