Şirketin kurucusu olduğu Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon (TMV), yatırımcıların katılma payı iade ödemelerinde temerrüde düştüğünü duyurdu.

Tera Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, fon pay sahiplerine yapılması gereken iade ödemelerinin 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla gerçekleştirilemediği ve fonda resmi olarak temerrüdün oluştuğu kaydedildi.

Şirket yetkilileri, fon hesabında işlem yapılan ilgili aracı kurumlarla mutabakat çalışmalarının ve hesap kapatma süreçlerinin aralıksız devam ettiğini bildirdi.

LİKİDİTE SÜRECİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Son dönemde grup fonlarında arka arkaya yaşanan likidite ve nakit sıkıntılarının ardından gelen bu son gelişmeyle birlikte, TMV fonunda da yönetim sürecinin ve gerekli tedbirlerin devreye alındığı açıklandı.

Şirket açıklamasında, fona ilişkin likidite yönetimi çalışmalarının sürdürüldüğü ve süreçteki yeni gelişmeler hakkında yatırımcılara düzenli bilgilendirme yapılmaya devam edileceği vurgulandı. Ancak piyasa katılımcıları ve fon yatırımcıları, likidite krizinin ne zaman ve nasıl çözüleceğine dair somut adımları yakından takip ediyor.

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