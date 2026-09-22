Alınan karar doğrultusunda, Ceo Event Medya A.Ş. (CEOEM) payları 23 Eylül 2026 tarihli işlemlerden (seans başından) itibaren 22 Ekim 2026 tarihi seans sonuna kadar:

• Açığa satışa ve

• Kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Söz konusu tedbir kararlarının, hisse senedindeki aşırı fiyat ve miktar hareketlerinin önüne geçilmesi ile yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla VBTS mekanizması dâhilinde uygulandığı bildirildi.

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