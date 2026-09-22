KAP’a yapılan resmi açıklamaya göre Hamza Kaya, 21 ve 22 Eylül 2026 tarihlerinde iki kademeli alım gerçekleştirdi:

• 21 Eylül 2026: 26,64 TL – 28,58 TL fiyat aralığından toplam 444.105 lot pay alımı yapıldı. Bu işlemin toplam bedeli 12.324.357,86 TL olarak gerçekleşti.

• 22 Eylül 2026: 28,138 TL – 29,86 TL fiyat aralığından 272.201 lot ilave alım daha yapıldı. Bu işlemin tutarı ise 7.812.073,92 TL oldu.

PARASAL EŞİK AŞILDI, AÇIKLAMA KAP’A BİLDİRİLDİ

İşlemin gerçekleştiği 21 Eylül tarihinde tutarın mevzuattaki parasal açıklama eşiğinin altında kalması nedeniyle tek başına bildirim yükümlülüğü doğmamıştı.

Ancak 22 Eylül’deki ek alımlarla birlikte iki günlük toplam alım tutarı 20.136.431,78 TL’ye ulaşarak parasal eşiği aştı. Bu doğrultuda 21 Eylül işlemleri de KAP açıklamasına dahil edilerek kamuoyuyla paylaşıldı.

PAY VE OY HAKKI ORANI YÜKSELDİ

Gerçekleştirilen toplam 716.306 lotluk alım işlemlerinin ardından, Hamza Kaya’nın Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki doğrudan pay oranı yüzde 28,01’e, oy haklarının oranı ise yüzde 29,03 seviyesine ulaştı.

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