Dünkü işlemlerde her iki kripto dayanaklı fonda da güçlü alım talebi hakim olurken, toplam net para girişi 1,27 milyar dolar sınırına yaklaştı.

Spot Bitcoin ETF’lerinde 21 Eylül itibarıyla gerçekleşen günlük net giriş 998,95 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Bu son sermaye akışıyla birlikte fonların işleme açıldığı günden bu yana biriken toplam kümülatif net giriş 56,16 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bitcoin ETF’lerinde günlük işlem hacmi 4,57 milyar dolar olurken, toplam net varlık büyüklüğü 110,14 milyar dolara tırmandı. Bu rakam, Bitcoin’in toplam piyasa değerinin yüzde 6,30’una denk geliyor.

• Sermaye Girişinde Liderler:



o BlackRock (IBIT): 381,37 milyon dolarlık günlük net girişle listenin ilk sırasında yer aldı.

o ARK 21Shares (ARKB): 289,12 milyon dolar net giriş sağladı.

o Fidelity (FBTC): 238,84 milyon dolar sermaye çekti.

o Diğer Girişler: Bitwise (BITB) 21,56 milyon dolar, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) 3,34 milyon dolar ve Grayscale Bitcoin Mini Trust ise 3,06 milyon dolar net giriş kaydetti.

SPOT ETHER ETF’LERİNE 270 MİLYON DOLARLIK SERMAYE AKIŞI

Benzer bir canlılık spot Ether ETF cephesinde de gözlemlendi. 21 Eylül seansında Ether fonlarına toplam 269,98 milyon dolar net giriş gerçekleşti ve kümülatif net giriş toplamı 13,52 milyar dolara yükseldi.

Günlük işlem hacminin 1,16 milyar dolar seviyesine ulaştığı Ether ETF’lerinde, toplam net varlık büyüklüğü 17,82 milyar dolar olarak kaydedildi. Söz konusu fonlar, Ethereum’un toplam piyasa değerinin yüzde 5,24’ünü temsil ediyor.

• Fon Bazında Dağılım:



o BlackRock (ETHA): 110,06 milyon dolarlık net alımla Ether tarafında da zirvede yer aldı. BlackRock’ın bir diğer fonu ETHB ise 12,80 milyon dolar çekti.

o Fidelity (FETH): 72,96 milyon dolar net giriş kaydetti.

o Grayscale Mini Trust: 59,30 milyon dolar sermaye girişi sağladı (Grayscale Ethereum Trust ise 4,88 milyon dolar çekti).

o Diğer Fonlar: Bitwise 4,35 milyon dolar, 21Shares 4,14 milyon dolar ve Morgan Stanley Ethereum Trust 1,49 milyon dolar net giriş bildirdi.

o Nötr Kalanlar: VanEck ve Franklin Templeton tarafından sunulan Ether ETF’lerinde gün boyunca herhangi bir net sermaye hareketi yaşanmadı.

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