Kripto para piyasasında oluşan servetin boyutu yeni verilerle ortaya çıktı. Dünya genelinde en az 1 milyon dolarlık kripto varlığa sahip kişi sayısı 135 bin 694'e ulaşırken, bunların 92 bin 272'sini Bitcoin milyoneri oluşturdu. Listenin en üst basamağında ise kripto serveti 1 milyar doları aşan 23 kişi bulunuyor.

Henley & Partners'ın Crypto Wealth Report 2026 raporu, dijital varlıklarda biriken servetin ulaştığı büyüklüğü ortaya koydu.

Rapora göre dünya genelinde kripto para yatırımlarının toplam değeri en az 1 milyon dolar olan 135 bin 694 kişi bulunuyor.

Bu grubun büyük bölümünün servetinde ise Bitcoin öne çıkıyor.

92 BİN 272 BITCOIN MİLYONERİ VAR

En az 1 milyon dolarlık Bitcoin varlığına sahip yatırımcı sayısı 92 bin 272 olarak hesaplandı.

Böylece Bitcoin milyonerleri, tüm kripto milyonerlerinin yaklaşık üçte ikisini oluşturdu.

Veriler, yüksek servet grubunda Bitcoin'in diğer dijital varlıklara kıyasla ağırlığını koruduğunu gösterdi.

23 KİŞİNİN KRİPTO SERVETİ 1 MİLYAR DOLARI AŞTI

Kripto piyasasındaki servet yalnızca milyon dolarlık portföylerle sınırlı kalmadı.

Rapora göre en az 100 milyon dolarlık kripto varlığa sahip 290 kişi bulunuyor.

Kripto varlıklarının toplam değeri 1 milyar doları aşan yatırımcı sayısı ise 23 olarak belirlendi.

Bu 23 kişinin 9'unun servetinin Bitcoin yatırımlarıyla bağlantılı olduğu kaydedildi.

KRİPTO PİYASASININ BÜYÜKLÜĞÜ 2,6 TRİLYON DOLAR

31 Ağustos 2026 itibarıyla dünya genelindeki kripto para piyasasının toplam değeri 2,6 trilyon dolar seviyesinde hesaplandı.

Bitcoin'in tek başına piyasa değeri ise yaklaşık 1,6 trilyon dolar oldu.

Kripto varlıklarda oluşan büyük servetin, yatırımcıların yalnızca yatırım tercihlerini değil, servet yönetimi ve ikamet kararlarını da etkilediği belirtiliyor.