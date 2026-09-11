Gece saatlerinde son 10 günün en düşük seviyesine kadar gerileyen Bitcoin’de yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki hafta alacağı faiz kararına yön verecek verilere odaklandı.

Piyasaların kaderini belirleyecek olan ABD ağustos ayı tüketici enflasyonu verisi bugün TSİ 15.30’da açıklanacak. Verinin, Fed’in 16 Eylül’de gerçekleştireceği kritik faiz toplantısına yönelik beklentileri doğrudan şekillendirmesi öngörülüyor.

ÜRETİCİ FİYATLARI VE PETROL BASKISI KAYGILARI ARTIRDI

ABD’de perşembe günü açıklanan üretici fiyat endeksinin (ÜFE) beklentileri aşması, küresel piyasalarda enflasyonist endişeleri yeniden tırmandırdı. Aynı zamanda Orta Doğu’da tırmanan gerilimin etkisiyle yükselişe geçen petrol fiyatları da maliyet baskılarına dair kaygıları artırdı.

Bu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki faiz beklentilerinde belirgin bir değişim yaşandı. Piyasalarda Fed’in önümüzdeki haftaki toplantıda faiz artışına gitme ihtimali yüzde 67 seviyesinde fiyatlanmaya başladı.

AĞUSTOS ENFLASYONUNDA BEKLENTİLER NE YÖNDE?

TSİ 15.30'da açıklanacak veriye ilişkin piyasa konsensüsü manşet enflasyonda ivmelenmeye işaret ediyor:

• Aylık Manşet TÜFE: Temmuz ayındaki yüzde 0,1'lik artışın ardından ağustosta yüzde 0,4 artış bekleniyor.

• Yıllık Manşet TÜFE: Yüzde 3,4 seviyesinde sabit kalması öngörülüyor.

• Aylık Çekirdek TÜFE: Gıda ve enerjinin hariç tutulduğu çekirdek tarafta aylık artış beklentisi yüzde 0,2 düzeyinde.

• Yıllık Çekirdek TÜFE: Yıllık çekirdek enflasyonun yüzde 2,5’ten yüzde 2,4’e gerilemesi tahmin ediliyor.

• TÜFE Endeksi: Endeksin 333,92 seviyesinden 334,85 - 334,90 bandına, mevsimsellikten arındırılmış endeksin ise 332,81’den 334,14’e yükselmesi bekleniyor.

Kripto analistleri, açıklanacak verinin beklentilerin üzerinde gelmesi halinde Fed'in şahin tutumunu koruyacağı endişesiyle Bitcoin ve altcoin piyasalarında satış baskısının artabileceğini; beklentilerin altında kalacak bir tablonun ise 77 bin dolar sınırındaki Bitcoin’e yeniden ivme kazandırabileceğini ifade ediyor.

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