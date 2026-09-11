Güncel veriler ve piyasa değerleri üzerinden yapılan analizde, yatırım fonlarının sadece BIST 100'deki dev şirketlerde değil, BIST 100 dışındaki bazı hisselerde de milyarlık devasa pozisyonlar taşıdığı görüldü.

BIST TÜM: ZİRVEDE 100 MİLYAR TL SINIRI AŞILDI

Yatırım fonlarının Borsa İstanbul geneline (BIST Tüm) yayılan pozisyonları incelendiğinde, ilk üç sırada BIST 100 dışı hisselerin ağırlığı dikkat çekiyor.

Listenin ilk sırasında Destek Finans Faktoring (DSTKF) yer alıyor. Fonların DSTKF’deki 41,4 milyon adedi aşan pozisyonunun toplam TL tutarı 100 milyar 94 milyon TL seviyesine ulaşarak açık ara zirvede yer aldı. Bu tutar, şirketin toplam piyasa değerinin yüzde 7,54’üne karşılık geliyor.

BIST Tüm’de Fonların En Fazla Pozisyon Tuttuğu İlk 5 Hisse



• DSTKF (Destek Finans Faktoring): 100,09 Milyar TL (Piyasa Değerine Oranı: Yüzde 7,54)

• OZATD (Özata Denizcilik): 85,74 Milyar TL (Piyasa Değerine Oranı: Yüzde 6,46)

• TEHOL (Tek-Art Turizm): 59,32 Milyar TL (Piyasa Değerine Oranı: Yüzde 4,47)

• AKBNK (Akbank): 41,29 Milyar TL (Piyasa Değerine Oranı: Yüzde 3,11)

• TRHOL (Tera Yatırım Holding): 41,17 Milyar TL (Piyasa Değerine Oranı: Yüzde 3,10)

BIST 100: BANKACILIK VE SANAYİ DEVLERİ SÜRÜKLÜYOR

Değerlendirme yalnızca BIST 100 endeksi hisseleriyle sınırlandırıldığında, fonların öncelikli tercihinin bankacılık ve köklü sanayi/enerji şirketleri olduğu netleşiyor.

BIST 100 tarafında fonların en fazla kaynak ayırdığı hisse 41,29 milyar TL ile Akbank (AKBNK) oldu. Akbank’ı 30,23 milyar TL ile Yapı Kredi Bankası (YKBNK) ve 27,13 milyar TL ile Ereğli Demir Çelik (EREGL) izledi.

BIST 100’de Fonların En Yüksek Pozisyon Taşıdığı Hisseler:



Hisse Kodu Takas (Adet) Fiyat (TL) Toplam TL Tutar Piyasa Değeri Oranı (%) AKBNK 569.581.647 72,65 41.294.669.420 TL %3,11 YKBNK 831.597.986 36,38 30.236.903.270 TL %2,28 EREGL 690.897.912 39,24 27.138.469.146 TL %2,04 ASELS 67.918.333 398,50 27.014.516.991 TL %2,04 TUPRS 63.480.016 415,00 26.375.946.478 TL %1,99 ISCTR 1.815.151.526 13,76 24.994.637.342 TL %1,88 GARAN 157.306.418 134,60 21.157.713.222 TL %1,59 THYAO 65.574.646 300,50 19.623.212.911 TL %1,48 BIMAS 40.777.824 431,50 17.554.853.232 TL %1,32 SAHOL 171.941.895 94,45 16.239.911.480 TL %1,22

Koç Holding (KCHOL), AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL), Turkcell (TCELL), Şişecam (SISE) ve Petkim (PETKM) de fonların milyarlık pozisyonlar taşımaya devam ettiği diğer öne çıkan BIST 100 şirketleri arasında yer aldı.

Kaynak: Matriks

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