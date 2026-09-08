Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamaya göre şirketin ana ortaklarından Kuzu Toplu Konut İnşaat A.Ş.'ye ait payların devri için Borsa İstanbul'a başvuru yapıldı.

Açıklanan detaylara göre Kuzu Toplu Konut İnşaat A.Ş.'nin sahip olduğu ve KZGYO çıkarılmış sermayesinin yüzde 3,00’üne denk gelen 6.000.000 TL nominal değerli (6.000.000 adet) pay, Tera Yatırım portföyüne devredilecek.

• Hisse Başı Satış Fiyatı: 21,00 TL

• Toplam İşlem Hacmi: 126.000.000 TL

• Başvuru Tarihi: 8 Eylül 2026

• Öngörülen Takas Tarihi: 10 Eylül 2026

BORSA’DA İŞLEM GÖREN NİTELİĞE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

İşleme konu olan 6 milyon lotluk paylar mevcut durumda "Borsa'da işlem görmeyen" statüde yer alıyor.

KAP bildirimine göre bu paylar, devir gününe kadar gerekli süreçler tamamlanarak Borsa'da işlem gören niteliğe dönüştürülecek.

Satışa sunulan hisseler üzerinde devir veya satışı engelleyecek herhangi bir rehin, haciz veya teminat kaydının bulunmadığı belirtilirken, Tera Yatırım bu devir işleminde hem alıcı hem de satıcı üye sıfatıyla görev üstlenecek.

İşlem takasının Pay Piyasası takas takvimi içerisinde 10 Eylül 2026 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

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