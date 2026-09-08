Yapılan teknik taramada hisselerin toplam puanları 28,50 ile 35,75 arasında değişirken, listenin en dikkat çekici ortak paydası 10 hissenin tamamında MACD ve Fiyat-HO(5) sinyallerinin 'AL' yönünde birleşmesi oldu.

Teknik puanlama sıralamasında Anadolu Efes 35,75 puanla birinci sırada yer alsa da göstergelerin kendi içindeki tutarlılığı yatırımcılara farklı bir tablo sunuyor.

PUAN BİRİNCİSİ AEFES AMA TAM UYUM 4 HİSSEDE

Tarama sonuçlarına göre teknik analizde en yüksek puanı toplamak, tüm göstergelerin aynı yönde hareket ettiği anlamına gelmiyor.

Nitekim listenin zirvesindeki Anadolu Efes (AEFES), 35,75 puanla lider konumda bulunmasına rağmen orta vadeli hareketli ortalamasını temsil eden HO(20)-HO(50) göstergesinde 'SAT' sinyali veriyor.

Buna karşın, 8 ana teknik göstergenin 8’inde de tam 'AL' uyumu yakalayan ve bünyesinde hiçbir 'SAT' sinyali barındırmayan 4 şirket öne çıkıyor:

• Arçelik (ARCLK) – 32,75 Puan: Sekiz göstergenin tamamı 'AL' pozisyonunda. Ayrıca Stokastik tarafında 'Aşırı Alım (AA)' sinyali mevcut.

• Kuzugrup GMYO (KZGYO) – 31,00 Puan: Bütün ana sinyaller 'AL' yönündeyken; CCI, RSI, Momentum ve Stokastik göstergelerinin dördünde birden 'AA' sinyali destek veriyor.

• Metro Holding (METRO) – 29,50 Puan: Puan sıralamasında alt sıralarda yer almasına rağmen teknik açıdan sıfır 'SAT' sinyaliyle tam uyum sergiliyor.

• Tofaş (TOASO) – 29,25 Puan: Tüm göstergelerde 'AL' yönünü korurken CCI, Momentum ve Stokastik’te ek 'AA' sinyalleriyle kısa-orta vadeli görünümü güçlendiriyor.

KARŞIT SİNYALLER TAŞIYAN ŞİRKETLER

Listenin üst ve orta sıralarında yer alan bazı hisselerde ise yüksek puana rağmen karşıt sinyaller dikkat çekiyor:

• Coca Cola İçecek (CCOLA - 30,75 Puan) & Doğusan (DOGUB - 28,75 Puan): İkişer ana göstergede karşıt 'SAT' sinyali taşıyan şirketler oldu. CCOLA'da RSI ve HO(20)-HO(50); DOGUB'da ise Momentum ve HO(20)-HO(50) negatif tarafta kalıyor.

• Etiler Gıda (ETILR - 30,75 Puan): Yalnızca RSI göstergesinde 'SAT' ayrışması yaşıyor.

• Mistral GMYO (MSGYO - 30,25 Puan): Yalnızca Stokastik göstergesinde 'SAT' sinyaline sahip.

• Margün Enerji (MAGEN - 28,50 Puan): Ana göstergeleri olumlu olsa da HO(20)-HO(50) tarafında 'SAT' taşıyor.

10 Hissenin Güncel Teknik Gösterge Özeti



Hisse Toplam Puan Tam Uyum (0 SAT) Öne Çıkan Ayrıntı / Karşıt Sinyal Anadolu Efes (AEFES) 35,75 ❌ (1 SAT var) En yüksek puanlı hisse; HO(20)-HO(50) SAT. Arçelik (ARCLK) 32,75 ✅ Evet 8'de 8 AL sinyali + Stokastik AA. Kuzugrup GYO (KZGYO) 31,00 ✅ Evet 8'de 8 AL sinyali + 4 göstergede AA. Coca Cola İçecek (CCOLA) 30,75 ❌ (2 SAT var) RSI ve HO(20)-HO(50) SAT yönünde. Etiler Gıda (ETILR) 30,75 ❌ (1 SAT var) Sadece RSI SAT sinyali veriyor. Mistral GYO (MSGYO) 30,25 ❌ (1 SAT var) Sadece Stokastik SAT sinyali veriyor. Metro Holding (METRO) 29,50 ✅ Evet 8'de 8 AL sinyali; hiç SAT sinyali yok. Tofaş (TOASO) 29,25 ✅ Evet 8'de 8 AL sinyali + CCI, MOM, STO AA. Doğusan (DOGUB) 28,75 ❌ (2 SAT var) Momentum ve HO(20)-HO(50) SAT yönünde. Margün Enerji (MAGEN) 28,50 ❌ (1 SAT var) HO(20)-HO(50) SAT yönünde.

Kaynak: Matriks

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