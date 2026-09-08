Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV) hissesinde satış baskısı yeni haftada da devam ediyor. Ağustos sonunda 69 TL seviyesine kadar yükselen hissede eylül ayıyla birlikte başlayan sert kayıplar sürerken, KTLEV 8 Eylül'de de yüzde 9,99 kayıpla taban fiyata geriledi.

KTLEV'DE TABAN SERİSİ SÜRÜYOR

KTLEV hissesi ağustos sonunda 69 TL seviyesine kadar yükselmişti. Ardından başlayan satışlarla hisse eylül ayının ilk işlem günlerinde art arda yüzde 10'a yakın kayıplar yaşadı.

Satış baskısı 8 Eylül'de de sona ermedi. KTLEV bugün yüzde 9,99 ekside taban fiyatta işlem görüyor.

Böylece 69 TL seviyesinden başlayan geri çekilme yeni haftaya da taşınmış oldu.

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PUSULA FİNANS MİLYONLARCA LOT ALDI

Hissedeki taban serisinin en önemli ayrıntılarından biri ise büyük ortağın aynı dönemde gerçekleştirdiği yüksek miktarlı pay alımları.

KAP bildirimlerine göre Pusula Finans Holding, 31 Ağustos'ta 3 milyon 575 bin 60 lot, 2 Eylül'de 15 milyon 165 bin 999 lot, 3 Eylül'de ise 21 milyon 586 bin 508 lot KTLEV payı satın aldı.

Sadece bu üç işlemde alınan payların toplamı 40 milyon lotu aştı.

Pusula Finans Holding ayrıca 30 Ağustos'ta 10 milyar TL'ye kadar ilave KTLEV payı alınmasına karar vermişti.

KTLEV'DE 22,3 MİLYON LOT SATIŞ EMRİ BEKLİYOR

Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV) hissesindeki satış baskısı 8 Eylül'de de sürüyor. Saat 10.50 itibarıyla hisse yüzde 9,99 kayıpla 34,58 TL'de taban fiyatta işlem görüyor.

Tabandaki satış emirlerinin büyüklüğü ise hissedeki baskının boyutunu gösteriyor. 34,58 TL taban fiyatında 22 milyon 341 bin 571 lot satış emri bulunurken, alış tarafında aynı seviyede bekleyen emir görünmüyor.

Tabandaki satış emirlerinin 34,58 TL fiyat üzerinden parasal büyüklüğü yaklaşık 772,6 milyon TL'ye ulaşıyor.

İŞ YATIRIM 40,7 MİLYON LOT NET ALIMDA

Günün aracı kurum dağılımında ise farklı bir tablo oluştu. Saat 10.50 civarındaki verilere göre ilk 5 alıcı kurum toplam 43 milyon 472 bin 746 lot, ilk 5 satıcı ise 43 milyon 67 bin 317 lot işlem gerçekleştirdi.

Alım tarafında İş Yatırım 40 milyon 715 bin 604 lot net alımla açık ara ilk sırada yer alıyor. İş Yatırım'ın ilk 5 alıcı içerisindeki payı yüzde 90,49 seviyesinde.

Satış tarafında ise QNB 22 milyon 904 bin 701 lotla ilk sırada. QNB'yi 11 milyon 995 bin 293 lotla A1 Capital ve 5 milyon 240 bin 302 lotla Yapı Kredi izliyor.

KTLEV BİR AYDA YÜZDE 20,65 KAYBETTİ

KTLEV'deki son satışlarla birlikte hisse 34,58 TL'ye gerilerken günlük kayıp yüzde 9,99'a ulaştı. Son bir aylık değişim ise eksi yüzde 20,65 seviyesinde.

Hissenin son bir ay içerisindeki en yüksek fiyatı 69 TL olarak görülürken, mevcut 34,58 TL fiyat zirvenin neredeyse yarısına karşılık geliyor.

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