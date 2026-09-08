Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararlar kapsamında toplam 10 farklı taşınmaz ve taşınmaz grubunun satışı kesinleşti.

İhaleler neticesinde en yüksek satış bedeli, 45 milyon 750 bin TL ile İzmir’in Aliağa ilçesindeki taşınmaz grubu için verildi.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLEŞTİRME SATIŞLARI VE DETAYLARI

Resmi Gazete’de yer alan tebliğlere göre il il onaylanan satış işlemleri ve alıcı bilgileri şu şekilde sıralandı:

• İzmir / Aliağa: Yukarı Şakran köyünde bulunan Maliye Hazinesi’ne ait taşınmazlar bir bütün halinde 45.750.000 TL bedelle en yüksek teklifi sunan Roza Hayvancılık ve Tarım Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’ye satıldı.

• Ankara / Yenimahalle: Karacakaya Mahallesi’ndeki Maliye Hazinesi taşınmazları 40.200.000 TL karşılığında Metehan Taşkoparan’a devredildi.

• Ankara / Gölbaşı: İncek Mahallesi’ndeki taşınmaz 15.200.000 TL bedelle Kazım Balay’a; Karaali Mahallesi’ndeki taşınmaz 1.570.000 TL bedelle Uğur Ulaş’a; Karaali-İmar Mahallesi’ndeki taşınmaz ise 1.381.000 TL bedelle Yusuf Kamanlı’ya satıldı.

• Ağrı / Eleşkirt: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. mülkiyetindeki Lozan Mahallesi taşınmazı 15.000.000 TL teklif veren Selçuk Kahriman’ın oldu.

• Elazığ / Merkez: Sümer Holding A.Ş. adına kayıtlı Şahinkaya Mahallesi’ndeki taşınmaz 13.200.000 TL bedelle Talha Yücel’e satıldı.

• Balıkesir / Savaştepe: Sümer Holding A.Ş. bünyesindeki Cumhuriyet Mahallesi taşınmazları ve üzerindeki yapılar bir bütün halinde 10.100.000 TL bedelle Resul Gökçen’e devredildi.

• Amasya / Merkez: TCDD mülkiyetinde yer alan Kurşunlu Mahallesi’ndeki taşınmaz 2.050.000 TL bedelle Mehmet Tanrıseven’e satıldı.

• Kastamonu / Tosya: Sümer Holding A.Ş.’ye ait Cumhuriyet Mahallesi’ndeki taşınmaz 550.000 TL bedelle Şahin Sağatcı’ya ihale edildi.