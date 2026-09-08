TMSF'nin satış listesine yeni şirketler eklendi. Hazine mülkiyetindeki Sürat Sigorta'nın yüzde 100 hissesi 455 bin TL muhammen bedelle ihaleye çıkarılırken, Kaynak Kağıt için ise 150 milyon TL bedel belirlendi. İki şirketin ihale takvimi de belli oldu.

SÜRAT SİGORTA'NIN TAMAMI 455 BİN TL BEDELLE SATIŞTA

TMSF Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Hazine mülkiyetinde bulunan Sürat Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi'nin yüzde 100 oranındaki payları satışa sunuldu.

Şirket için belirlenen muhammen bedel 455 bin TL oldu.

İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların kapalı teklif zarflarını 6 Ekim 2026 saat 16.30'a kadar teslim etmeleri gerekiyor.

Verilen teklifler 7 Ekim 2026 tarihinde yatırımcılar ve yasal temsilcilerinin huzurunda açılacak. Tekliflerin değerlendirilmesinin ardından açık artırma aşamasına geçilecek.

TMSF 150 MİLYON TL'LİK ŞİRKETİ DE SATIYOR

TMSF'nin satış listesinde yalnızca Sürat Sigorta bulunmuyor.

Fon, Kaynak Kağıt'ı da 150 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardı. Kaynak Kağıt için düzenlenecek ihale 6 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Böylece TMSF'nin aynı dönemde satış sürecini başlattığı iki şirket için belirlenen toplam muhammen bedel 150 milyon 455 bin TL'ye ulaşıyor.