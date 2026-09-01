Türkiye'de küçük ev aletleri sektöründe 36 yıldır faaliyet gösteren Avesta Ev Aletleri, yaşadığı mali sıkıntıların ardından konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi şirket hakkında geçici mühlet kararı verirken, konkordato sürecinin takibi için komiserler görevlendirildi.

1990'DAN BU YANA ÜRETİM YAPIYOR

Avesta Ev Aletleri, küçük ev aletleri sektöründe geniş bir ürün grubuyla faaliyet gösteriyor.

Şirketin ürünleri arasında çay ve kahve makineleri, semaver, ızgara, ekmek kızartma makinesi, mutfak robotu, blender, mikser, meyve sıkacağı, kıyma makinesi, tost makinesi ve fritöz gibi çok sayıda ürün bulunuyor.

1990'dan bu yana İstanbul Esenyurt'ta faaliyetlerini sürdüren şirket, yaşadığı mali darboğazın ardından konkordato talebinde bulundu.

MAHKEMEDEN GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Başvuruyu değerlendiren İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Avesta Ev Aletleri hakkında geçici mühlet kararı verdi.

Mahkeme ayrıca konkordato sürecinin yürütülmesi ve şirketin mali durumunun denetlenmesi amacıyla konkordato komiserleri görevlendirdi.

Geçici mühlet kararı, konkordatonun kesin olarak kabul edildiği anlamına gelmiyor. Bu süreçte şirketin mali yapısı ve konkordato projesinin uygulanabilirliği değerlendirilecek.

ALACAKLILAR İÇİN 7 GÜNLÜK SÜRE

İcra ve İflas Kanunu'nun 288. maddesi kapsamında alacaklılar da verilen karara itiraz edebilecek.

Şirketin konkordato mühleti almasını gerektiren koşulların bulunmadığını düşünen alacaklıların, 7 gün içerisinde delilleriyle birlikte mahkemeye dilekçe sunarak konkordato talebinin reddini isteme hakkı bulunuyor.

VERGİ VERİLERİNDEKİ DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ

Şirketin son üç yıla ilişkin vergi verileri de mali tablodaki değişimi ortaya koydu.

Avesta Ev Aletleri'nin 2023 yılında 368 bin 794 TL matrah üzerinden 92 bin 198 TL vergi tahakkuku bulunuyordu.

2024 yılında ise şirketin matrahı 3 milyon 414 bin 302 TL'ye, beyan edilen vergi tutarı da 853 bin 575 TL'ye yükseldi.

2025 yılında tablo tersine döndü. Şirketin matrahı 1 milyon 290 bin 471 TL'ye, tahakkuk eden vergi ise 322 bin 617 TL'ye geriledi.

Buna göre şirketin beyan edilen gelirlerinde 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla yaklaşık %62 düşüş kaydedildi.

KONKORDATO SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?

Geçici mühlet döneminde şirketin mali durumu ve konkordato planının başarıya ulaşma ihtimali mahkeme tarafından görevlendirilen komiserlerin gözetiminde incelenecek.

Sürecin devamında mahkeme, mevcut şartları değerlendirerek konkordato talebine ilişkin yeni kararını verecek. 36 yıldır küçük ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren şirketin konkordato sürecinin nasıl sonuçlanacağı ise önümüzdeki dönemde netleşecek.