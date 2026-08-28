Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını onadı. Şirket, karar doğrultusunda şu an için herhangi bir idari veya hukuki işlem yapılmasına gerek bulunmadığını duyurdu.

DAVA SÜRECİ NASIL GELİŞTİ?

Şirket hissedarları, Enda Enerji'nin 26 Haziran 2018 tarihli olağan genel kurulunda alınan 8 numaralı kararın (esas sözleşmenin 6 ve 7. maddelerinde yapılan tadiller) yok hükmünde olduğunun tespiti amacıyla dava açmıştı.

• Yerel Mahkeme Kararı (2022): İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesi, 30 Kasım 2022 tarihli kararıyla davayı kabul ederek ilgili genel kurul kararının yok hükmünde olduğuna hükmetti.

• İstinaf Reddi (2025): İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi, 30 Ekim 2025 tarihinde yapılan istinaf başvurusunu esastan reddetti.

• Yargıtay Onaması (2026): Dosyayı inceleyen Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 25 Haziran 2026 tarihli kararıyla Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararını kesin olarak onadı.

YARGITAY’IN GEREKÇESİ VE ŞİRKET AÇIKLAMASI

Yargıtay karar metninde; hamiline yazılı pay senetlerinin nama yazılı hale getirilmesinin nitelikli çoğunluk gerektirmediği, pay devirlerinin sınırlandırılması yönündeki amacın yaptırımının "yokluk" değil "iptal" olması gerektiği vurgulandı.

Bununla birlikte davanın ardından toplanan genel kurulda B grubu hisselerin tekrar hamiline yazılı hale dönüştürüldüğü hatırlatıldı. Yargıtay, mahkemenin vermiş olduğu yokluk kararının mevcut durumda sonuca bir etkisinin kalmadığını belirterek onama kararı verdi.

Enda Enerji yetkilileri, kesinleşen bu karar neticesinde şirket nezdinde uygulanması veya değiştirilmesi gereken herhangi bir unsurun bulunmadığını belirterek süreci tamamladıklarını bildirdi.