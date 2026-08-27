27 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre, BİM’in Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu “AAA (tr)” olarak teyit edildi. Söz konusu notun görünümü ise “Durağan” olarak belirlendi.

Şirketin kısa vadeli ulusal kredi notu da J1+ (tr) / Durağan olarak açıklandı.

BİM’in kredi notları

JCR Avrasya tarafından BİM için belirlenen kredi derecelendirme notları şöyle:

Derecelendirme Not Görünüm Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu AAA (tr) Durağan Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu J1+ (tr) Durağan Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu BB Durağan Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu BB Durağan

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