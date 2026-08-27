JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) için kredi derecelendirme notlarını açıkladı.
27 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre, BİM’in Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu “AAA (tr)” olarak teyit edildi. Söz konusu notun görünümü ise “Durağan” olarak belirlendi.
Şirketin kısa vadeli ulusal kredi notu da J1+ (tr) / Durağan olarak açıklandı.
BİM’in kredi notları
JCR Avrasya tarafından BİM için belirlenen kredi derecelendirme notları şöyle:
|Derecelendirme
|Not
|Görünüm
|Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu
|AAA (tr)
|Durağan
|Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu
|J1+ (tr)
|Durağan
|Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu
|BB
|Durağan
|Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu
|BB
|Durağan
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