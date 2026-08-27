Halkbank tarafından yapılan açıklamada, esnaf ve sanatkârlara Hazine faiz destekli esnaf kredisi kullandırılırken daha önce aranan bazı şartların yeni düzenlemeyle değiştirildiği belirtildi.

VADESİ GEÇMİŞ BORÇ ŞARTINDA DEĞİŞİKLİK

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan 11648 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, esnaf ve sanatkârların Hazine faiz destekli esnaf kredilerinden yararlanabilmesi için daha önce aranan vadesi geçmiş borç ve sosyal güvenlik prim borcu bulunmaması şartının kaldırıldığı bildirildi.

Buna göre söz konusu şart aranmaksızın, Karar'da belirtilen koşulları sağlayan esnaf ve sanatkârlara Hazine faiz destekli esnaf kredisi kullanma imkânı getirildi.

VERGİ VE SGK BORÇLARINA ÖDEME KOLAYLIĞI

Düzenlemeyle birlikte vadesi geçmiş vergi borçları ile sosyal güvenlik prim borçlarının ödenmesi amacıyla da mevcut kredi limitlerine ilave olarak Hazine faiz destekli kredi kullanılabilmesinin önü açıldı.

Halkbank, yeni düzenlemeyle Hazine faiz destekli esnaf kredisinden daha geniş bir kesimdeki esnaf ve sanatkârın yararlanabileceğini belirtti.

Banka açıklamasında, esnaf ve sanatkârların finansmana erişimini desteklemeye ve ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlamaya devam edileceği vurgulandı.

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