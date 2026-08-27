Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 27 Ağustos 2026 Perşembe işlem gününe yüzde 0,24 artışla 14.646,48 puandan başladı.

Dünü yüzde 0,95 primle 14.610,92 puandan tamamlayan endeks, açılışta 35,56 puanlık yükseliş kaydetti.

Sektörel tarafta bankacılık endeksi yüzde 0,92 primle öne çıkarken, holding endeksi yüzde 0,62 değer kaybetti. Günün en çok kazandıran sektörü yüzde 3,34 ile spor olurken, en çok gerileyen taraf yüzde 2,13 ile bilişim oldu.

GÜNÜN İLK YARISINDA PARA TRAFİĞİ ŞEKİLLENDİ

Saat 11:12 itibarıyla BIST 100 hisselerindeki nakit akışında hareketlilik dikkat çekti.

Günün ilk saatlerinde en çok para girişi yaşanan hisse ASTOR olurken, tavan serisini sürdüren HALKB ve diğer özel banka paylarında da alım ağırlıklı işlemler ön plana çıktı.

Para çıkışı tarafında ise Türk Hava Yolları (THYAO) ve İş Bankası (ISCTR) başı çekti.

PİYASALARDA TAKİP EDİLECEK SEVİYELER

Analistler, küresel piyasalarda ABD'deki enflasyon endişeleri ile çip üreticisi Nvidia'nın güçlü bilançosu arasındaki yön arayışının sürdüğünü belirtiyor.

Yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri; yurt dışında ise ABD işsizlik maaşı başvuruları ve dış ticaret verileri takip edilecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.700 ve 14.800 puan direnç, 14.500 ve 14.400 seviyeleri ise ana destek olarak öne çıkıyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat ASTOR 351.25 11.191.915.512,25 % 3.69 13:24 THYAO 305 9.111.587.829,50 % -1.13 13:24 ASELS 404.25 7.348.632.702,75 % 1.51 13:24 AKBNK 73.1 6.080.004.139,85 % -0.07 13:24 ISCTR 12.87 5.027.837.119,08 % -0.31 13:24 Tüm Hisseler

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