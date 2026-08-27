Tera Yatırım, Astor Enerji için daha önce 452,60 TL olarak açıkladığı hedef fiyatını 457,27 TL’ye yükseltti. Böylece kurumun hedef fiyatında 4,67 TL’lik artış gerçekleşti.

ASTOR hisselerinin son fiyatı 357 TL seviyesinde bulunurken, yeni hedef fiyat mevcut seviyeye göre yüzde 28,08 prim potansiyeline işaret ediyor.

ASTOR hisseleri yazım sırasında yüzde 4,72’lik yükselişe 355,5 TL’den işlem gördü. Hisseler haftalık bazda yüzde 6,64, aylık bazda yüzde 19.02 kazandırdı.

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