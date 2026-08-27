Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik San. ve Tic. A.Ş. (TKNKA), Borsa İstanbul’daki güçlü yükselişini sürdürüyor.

20 Ağustos’ta 85,40 TL fiyattan işlem görmeye başlayan TKNKA hisseleri, tavan serisini 6. işlem gününe taşıdı. Seans açılışında satış baskısıyla tavanı bozan hisseler, gelen güçlü alımlarla yeniden tavan fiyat seviyesine yükseldi.

TKNKA hisseleri yüzde 9,99 değer kazanarak 150,90 TL seviyesine çıktı.

Hissede gün içerisinde gerçekleşen işlemlerde en fazla net alımı Tera Yatırım gerçekleştirirken, satış tarafında İnfo Yatırım öne çıktı. Veriler TSİ 11.04 itibarıyla TKNKA’da işlem yapan aracı kurumları gösteriyor.

ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

Kurum Net Lot Oran Maliyet TERA 3.219.485 %46,34 167,059 A1 2.389.766 %34,39 150,541 BANK OF AMERICA 487.957 %7,02 150,898 İŞ 385.141 %5,54 109,67 GARANTİ 245.753 %3,54 118,944

Kaynak: ForInvest

SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Kurum Net Lot Oran Maliyet İNFO -657.449 %9,46 144,476 ÜNLÜ -560.709 %8,07 150,817 AHLATCI -560.202 %8,06 150,875 QNB -558.183 %8,03 154,21 MARBAŞ -508.165 %7,31 128,59

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