Borsa İstanbul'da son bir yıldaki güçlü performansıyla öne çıkan Odine Teknoloji (ODINE), 27 Ağustos seansında sert satış baskısıyla karşılaştı. Son bir yılda yüzde 1.124,73 değer kazanan hissede günlük kayıp saat 11.10 itibarıyla yüzde 9'a yaklaşırken, aracı kurum dağılımında satış tarafındaki yoğunlaşma görüldü.

ODINE'DE AKD VERİLERİ NE GÖSTERİYOR?

Saat 11.10 civarındaki aracı kurum dağılımında ilk 5 alıcı kurumun toplam 25.203 lot, ilk 5 satıcı kurumun ise 30.855 lot işlem gerçekleştirdiği görüldü.

Böylece ilk 5 kurum bazında net fark -5.652 lot olarak gerçekleşti.

Alıcı tarafta Yapı Kredi 6.383 lotla ilk sırada yer alırken, QNB 5.639 lot, İnfo 5.520 lot, Halk 4.132 lot ve Kuzey 3.529 lotla takip etti.

Satış tarafında ise Yatırım Finansman 17.766 lotla toplam ilk 5 kurum satışının yüzde 47,85'ini tek başına gerçekleştirdi. İş Yatırım 4.318 lot, TEB 4.051 lot, Bank of America 2.447 lot ve Ünlü 2.273 lot net satışla sıralandı.

KADEMELERDE SON DURUM

Saat 11.10 itibarıyla 10 kademe derinlik verilerinde alış tarafında toplam 34.696 adet, satış tarafında ise 20.503 adet emir bekliyordu.

En iyi alış 1.777,00 TL, en iyi satış ise 1.779,00 TL seviyesindeydi. Böylece alış ve satış arasındaki fiyat farkı 2 TL olarak gerçekleşti.

ODINE NEDEN DÜŞÜYOR?

ODINE paylarında yaşanan sert geri çekilmenin tek bir nedene bağlanması mümkün değil. Ancak hissede son dönemde yaşanan hızlı yükselişin ardından gelen kar satışları, açıklanan finansal sonuçlar ve devam eden VBTS tedbirleri fiyatlama üzerinde etkili olabilecek başlıklar arasında bulunuyor.

ODINE, ağustos ayında 3.513 TL seviyesine kadar çıkarak tarihi zirvesini görmesinin ardından sert bir düzeltme sürecine girdi. Hissenin kısa sürede kaydettiği güçlü yükseliş sonrası yatırımcıların kar realizasyonuna yönelmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Şirketin 17 Ağustos'ta açıkladığı 2026 yılı 6 aylık finansal sonuçlarında satışlar yıllık bazda yüzde 147 artarken, faaliyet kar marjındaki gerileme de yatırımcıların takip ettiği bilanço kalemlerinden biri oldu.

Öte yandan ODINE paylarında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında 30 Temmuz'da başlayan açığa satış ve kredili işlem yasağı 28 Ağustos seans sonuna kadar devam ediyor. Söz konusu tedbirin doğrudan düşüşe neden olduğunu söylemek mümkün olmasa da hissedeki işlem koşullarını etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

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