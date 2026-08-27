ABD'deki ceza davasının banka lehine sonuçlanmasının ardından uluslararası piyasalardan sağlanan toplam 5 milyar dolarlık fonlama adımıyla dün tavana kilitlenen Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB) payları, 27 Ağustos 2026 Perşembe seansında da güçlü yükselişini sürdürüyor.

41,92 TL tavan fiyatını gören hissedeki alış ağırlıklı işlemler dikkat çekiyor.

KURUMSALLAR TOPLUYOR

Saat 10:50 itibarıyla oluşan aracı kurum dağılımı (AKD) verilerine göre net alıcı tarafındaki ilk 5 kurum, toplam 3.598.597 lotluk net alım gerçekleştirdi.

İlk 5 kurumun toplam alımlardaki payı yüzde 99,532 gibi oldukça yüksek bir oranla kaydedilirken, alım maliyeti tavan seviyesi olan 41,92 TL’de yoğunlaştı.

Tahtadaki alımların yüzde 73’ünden fazlası tek başına A1 Capital (yüzde 41,54) ve Halk Yatırım (yüzde 31,90) üzerinden gerçekleşirken, güçlü kurumsal talep hissedeki yukarı yönlü ivmeyi desteklemeye devam ediyor.

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