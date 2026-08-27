Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında bir süredir tedbirli olarak işlem gören IZMDC, 27 Ağustos 2026 Perşembe gününden itibaren yeniden normal işlem esaslarına dönüyor.

Borsa İstanbul tarafından yayımlanan menkul kıymet tedbir listesine göre IZMDC paylarına yönelik uygulanan kısıtlamaların son geçerlilik tarihi 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü olarak belirlenmişti.

Sürenin dolmasıyla birlikte hisse üzerindeki tüm baskılayıcı düzenlemeler kaldırıldı.

KALKAN KISITLAMALAR VE İŞLEM DETAYLARI

Bugün açılış seansıyla birlikte IZMDC paylarında geçerliliğini yitiren tedbirler şu şekilde:

• Açığa Satış Yasağı: Sona erdi.

• Kredili İşlem Yasağı: Sona erdi.

Hissede bugünden itibaren yatırımcılar yeniden kredili pozisyon alabilecek ve açığa satış işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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