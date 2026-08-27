Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) sunulan bildirime göre SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR), 58 milyon TL seviyesindeki çıkarılmış sermayesini tam 10 katına çıkararak 638 milyon TL’ye ulaştıracak.

Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek 580 milyon TL nominal tutarlı bedelsiz payların finansman kaynağı da belli oldu. Şirket kaynaklarından yapılan aktarımın detayları şu şekilde:

• Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları: 176.000.000 TL

• Emisyon Primi: 404.000.000 TL

• Toplam İhraç Edilecek Bedelsiz Pay: 580.000.000 TL

TAKVİM VE BÖLÜNME SONRASI TEORİK FİYAT

Hak kullanım tarihinin başlamasıyla birlikte SDTTR paylarının borsa fiyatında da teorik fiyat düzeltmesi gerçekleşti.

Yüzde 1.000 bedelsiz öncesinde 260,00 TL seviyesinden kapanış yapan hisse senedinin bölünme sonrası düzeltilmiş teorik fiyatı 23,636 TL olarak belirlendi.

Bedelsiz sermaye artırımı tamamlandığında yatırımcıların portföylerindeki adet sayısı 11 katına çıkarken, toplam portföy değerleri hisse fiyatındaki düzeltme oranı sebebiyle ilk etapta aynı kalacak.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.