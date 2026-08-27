Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), ağustos ayına ilişkin gıda enflasyonu verilerini açıkladı. 1-25 Ağustos döneminde aylık gıda enflasyonu yüzde 1,07 olurken, yıllık oran yüzde 30,9 olarak belirlendi. Markette ve pazarda fiyatı en çok değişen ürünler de belli oldu.

BU ÜRÜNLERİN FİYATI ARTTI

TEPAV verilerine göre taze meyve ve sebze grubunda ağustos ayında fiyatı en fazla yükselen ürünler arasında elma, kültür mantarı ve salatalık yer aldı.

Taze meyve ve sebze dışındaki ürünlerde ise en yüksek fiyat artışları yerli palamut, yumurta ve çayda görüldü.

TAZE FASULYE, LİMON VE KAVUN UCUZLADI

Ağustosta bazı ürünlerde ise fiyatların gerilediği görüldü. Taze meyve ve sebze grubunda en belirgin fiyat düşüşleri taze fasulye, limon ve kavunda kaydedildi.

Diğer gıda ürünlerinde mercimek, krema, kaymak ve benzeri süt ürünleri ile ambalajlı şeker fiyatı gerileyen ürünler arasında yer aldı.

YILLIK GIDA ENFLASYONU YÜZDE 30,9'A GERİLEDİ

Son veriler aylık ve yıllık gıda enflasyonunun farklı yönde hareket ettiğini gösterdi.

Temmuz ayında yüzde 0,93 olan aylık oran ağustosta yüzde 1,07'ye yükselirken, yıllık gıda enflasyonu yüzde 32,8'den yüzde 30,9'a geriledi.

TEPAV'ın KKTC için hazırladığı endekste ise 1-25 Ağustos döneminde aylık gıda enflasyonu yüzde 2,72 olarak hesaplandı.