Cevher arzındaki sıkışıklığın etkisiyle yükselişini yedinci güne taşıyan çinto, dört yılı aşkın sürenin en yüksek seviyelerine yaklaştı.

Bloomberg’de yer alan habere göre Londra Metal Borsası’nda (LME) çinko vadeli işlemleri yüzde 1’e varan yükseliş kaydederken, piyasadaki arz sıkışıklığı kısa vadeli teslimat fiyatları ile vadeli kontratlar arasındaki farkın da açılmasına neden oldu.

ÇİNKODA ARZ ALARMI

Piyasadaki sıkışıklığın en önemli göstergelerinden biri, hemen teslim edilecek çinkonun üç ay vadeli kontratlara göre yaklaşık 200 dolar primli işlem görmesi oldu. Söz konusu fark, geçen yıl aralık ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Çinko cevherindeki arz sıkıntısı, izabe tesislerinin ödediği işleme ücretlerini de baskı altına aldı. Fastmarkets verilerine göre, madencilerin cevheri çinko metaline dönüştürmeleri için tesislere ödediği işleme ücretleri ton başına eksi 110 dolara kadar geriledi.

İşleme ücretlerinin negatif seviyelere inmesi, izabe tesislerinin üretim maliyetleri üzerindeki baskıyı artırırken, bu durumun uzun sürmesi halinde üretim kesintilerinin gündeme gelmesi ve piyasadaki arz sıkışıklığının daha da derinleşmesi riski bulunuyor.

İzabe tesisleri, yan ürün satışlarından elde ettikleri gelirlerle söz konusu kayıpların bir bölümünü telafi edebiliyor. Ancak ücretlerin uzun süre sıfırın altında kalması, üreticiler açısından baskıyı artırıyor.

FİZİKİ ARZ SON DERECE DÜŞÜK

Guangzhou Future tarafından yayımlanan değerlendirmede, LME’de mevcut fiziki likiditenin son derece düşük seviyelerde bulunduğuna dikkat çekildi. Kurum, maden üretiminde önemli bir toparlanma gerçekleşene kadar döküm maliyetlerinin çinko fiyatları açısından güçlü bir taban oluşturabileceğine işaret etti.

Singapur saatiyle 12.05 itibarıyla çinko yüzde 0,6 yükselerek ton başına 3 bin 916 dolardan işlem gördü. Böylece metal, son yedi işlem günündeki yükselişini sürdürmüş oldu.

BAKIRDA DA ARZ BASKISI ARTIYOR

Çinkodaki arz sıkışıklığına benzer bir tablo bakır piyasasında da görülüyor. Stokların görece düşük seviyelerde kalması ve işleme ücretlerinin negatif bölgede bulunması, kısa vadeli teslimatlarla ileri vadeli kontratlar arasındaki fiyat farkını artırıyor.

ABD’nin ithal bakıra gümrük vergisi uygulayabileceği beklentisi de piyasadaki hareketliliği artırıyor. Olası vergiler öncesinde ABD’ye yönelik sevkiyatların hızlanması, diğer bölgelerde kullanılabilir bakır miktarını azaltarak arz baskısını güçlendiriyor.

Bakır vadeli işlemleri Singapur saatiyle 12.05 itibarıyla yüzde 0,2 yükselerek ton başına 14 bin 277 dolara çıktı. Bakır, salı gününü 14 bin 349,50 dolarlık rekor seviyeden tamamlamıştı.

Böylece altın fiyatlarındaki yükseliş piyasaların manşetlerini süslerken, çinko da arz sıkışıklığının desteğiyle sessiz sedasız yükselişini sürdürüyor.

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