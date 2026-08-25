Gümüş fiyatları son dönemdeki güçlü toparlanmanın ardından kritik direnç bölgesine yaklaştı. Gram gümüş 104 TL'nin üzerine çıkarken, ons gümüş 70 dolar sınırına dayandı. Bugün yüzde 1,75'lik geri çekilmeyle yükseliş ivmesi duraklasa da teknik görünümde 72 dolar seviyesi bundan sonraki hareketin yönü açısından öne çıkıyor.

Gümüş, cuma günü 100 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirdikten sonra haftanın ilk işlem gününde de bu bölgeye yakın kalmayı başardı.

ONS GÜMÜŞTE İLK EŞİK 70 DOLAR

Teknik göstergelerde 69,92-70,02 dolar aralığı kısa vadeli ilk direnç bölgesi olarak takip ediliyor.

Ons gümüşün bu aralığı aşması halinde alımların yeniden güç kazanabileceği ve fiyatın 72 dolar bölgesine doğru hareket edebileceği değerlendiriliyor.

Gram tarafında ise fiyatların 104 TL'nin üzerine çıkmasıyla gümüşte son dönemde yaşanan toparlanma iç piyasaya da yansıdı.

GÜMÜŞ İÇİN ASIL SINAV 72 DOLARDA

Analistlere göre gümüşte yükselişin devam edip etmeyeceği açısından asıl kritik bölge 72 dolar civarında bulunuyor.

Ons gümüşün 200 günlük hareketli ortalaması 72,03 dolar seviyesinden geçerken, geçmiş fiyat hareketlerinden kaynaklanan önemli bir teknik direnç de aynı bölgede bulunuyor.

Bu nedenle fiyatın 72 doların üzerine çıkması ve burada kalıcılık sağlaması, son hareketin kısa süreli bir toparlanmanın ötesine geçebileceğine yönelik beklentileri güçlendirebilir.

72 dolar direncinin aşılamaması halinde ise gümüşte satış baskısının yeniden artabileceği belirtiliyor.

72 DOLAR AŞILIRSA SIRADAKİ SEVİYE 76,6 DOLAR

Gümüşün geçen hafta uzun süredir altında hareket ettiği düşüş trendini yukarı yönlü kırması da teknik görünüm açısından dikkat çeken bir başka gelişme oldu.

Bu hareketin devam etmesi ve 72 dolar direncinin aşılması halinde analistlerin takip ettiği bir sonraki önemli seviye 76,6 dolar olacak.

Daha uzun vadeli teknik göstergeler daha yüksek seviyelerin gündeme gelebileceğine işaret etse de bunun için öncelikle 69,92-70,02 dolar bölgesinin ardından 72 dolar çevresindeki güçlü direncin aşılması gerekiyor.

Kısa vadede gümüşte sırasıyla 70 dolar, 72 dolar ve 76,6 dolar seviyeleri fiyat hareketinin devamı açısından takip edilecek.