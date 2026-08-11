Gümüş fiyatlarında geçen hafta başlayan güçlü yükselişin ardından yön tersine döndü. Pazartesi günü 66,60 dolar civarına kadar çıkarak son yedi haftanın en yüksek seviyesini gören gümüşün ons fiyatı, 67 dolar bölgesini aşamayınca satışlarla karşılaştı.

Salı günü 64,50 doların altına kadar gerileyen gümüşte yatırımcılar, sert geri çekilmenin bir düzeltme hareketi olarak kalıp kalmayacağını takip ediyor. Teknik görünümde 63,30 dolar kritik destek, yukarı yönlü hareketlerde ise 67,17 dolar ilk önemli direnç olarak öne çıkıyor.

GÜMÜŞ 67 DOLARDAN DÖNDÜ

Gümüş, son yükseliş dalgasında 67 dolar sınırına yaklaşmasına rağmen bu bölgedeki satış baskısını aşamadı.

Pazartesi günü 66,60 dolar civarında yedi haftanın zirvesini gören değerli metal, salı günü yönünü aşağı çevirdi ve 64,50 doların altına geriledi.

Böylece son haftalarda güç kazanan yükseliş hareketi ilk önemli direnç bölgesiyle karşılaşmış oldu. Piyasalarda 67 dolar seviyesinin yeniden test edilip edilmeyeceği yakından takip ediliyor.

Gümüşün ons fiyatı, 11 Ağustos saat 13.57 itibarıyla yüzde 1,04 düşüşle 65,05 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içerisinde 66,48 doları gören gümüş, en düşük 64,23 dolar seviyesini test etti.

PETROL FİYATLARI GÜMÜŞ ÜZERİNDEKİ BASKIYI ARTIRDI

Gümüşteki geri çekilmede petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi etkili oldu.

ABD ile İran arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlanamaması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik beklentilerin zayıflaması, petrol fiyatlarını yukarı taşıdı.

Petroldeki yükseliş küresel piyasalarda enflasyon endişelerinin yeniden güçlenmesine neden oldu. Enerji maliyetlerinin enflasyonu yukarı taşıyabileceği beklentisi, faizlerin yüksek kalabileceği veya yeniden artırılabileceği endişelerini beraberinde getirdi.

Faiz getirisi sağlamayan gümüş açısından yüksek faiz beklentileri fiyatlar üzerinde baskı oluşturabiliyor.

FED'DEN FAİZ ARTIŞI MESAJI

Gümüş fiyatlarını baskılayan bir diğer gelişme ise ABD Merkez Bankası (Fed) cephesinden gelen açıklamalar oldu.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, mevcut para politikasının ekonomiye zarar vermediğini ve enflasyonu hedefe geri döndürmek için birden fazla faiz artışına ihtiyaç duyulabileceğini söyledi.

Açıklamaların ardından piyasalarda eylül ayında faiz artışı ihtimali yeniden tartışılmaya başlandı.

Fed'in daha sıkı bir para politikası izlemesi veya faizleri yüksek seviyelerde tutması ihtimali, gümüş gibi faiz getirisi bulunmayan değerli metaller açısından önemli bir risk unsuru olarak görülüyor.

ASIL SINAV ABD ENFLASYONU OLACAK

Piyasalarda şimdi gözler çarşamba günü açıklanacak ABD tüketici enflasyonu verisine çevrildi.

Enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi, Fed'in yeniden faiz artırabileceğine ilişkin beklentileri güçlendirebilir. Böyle bir senaryoda dolar ve ABD tahvil faizlerindeki yükseliş gümüş üzerindeki baskının devam etmesine neden olabilir.

Beklentilerin altında kalacak bir enflasyon verisi ise dolar ve tahvil faizleri üzerindeki baskıyı azaltarak gümüş fiyatlarının yeniden destek bulmasına yardımcı olabilir.

GÜMÜŞTE KRİTİK SEVİYE 63,30 DOLAR

Teknik görünümde yatırımcıların yakından takip ettiği ilk önemli destek 63,30 dolar seviyesinde bulunuyor.

Daha önce direnç görevi gören bu bölge, yukarı yönlü kırılmanın ardından destek konumuna geçti.

Gümüş fiyatının 63,30 dolar üzerinde kalmayı başarması, son dönemde başlayan yükseliş eğiliminin tamamen bozulmadığına yönelik önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Bu nedenle kısa vadeli fiyat hareketlerinin yönü açısından 63,30 dolar desteğinin korunup korunamayacağı kritik önem taşıyor.

63,30 DOLAR KIRILIRSA HANGİ SEVİYELER GÜNDEME GELECEK?

Gümüşün 63,30 dolar desteğinin altına gerilemesi halinde satış baskısının güçlenebileceği belirtiliyor.

Böyle bir senaryoda ilk önemli bölge 61 dolar civarında bulunuyor.

Daha sert bir düzeltmenin yaşanması halinde ise teknik görünümde 51,55 dolara kadar uzanan daha geniş bir destek alanı bulunuyor.

Ancak 51,55 dolar seviyesi mevcut fiyatlardan oldukça uzakta bulunuyor ve şimdilik yalnızca daha güçlü bir aşağı yönlü hareket halinde izlenebilecek teknik senaryo olarak öne çıkıyor.

YENİDEN YÜKSELİRSE İLK HEDEF 67,17 DOLAR

Gümüşün yönünü yeniden yukarı çevirmesi durumunda ilk önemli direnç 67,17 dolar olacak.

Son iki ayın en yüksek bölgesine işaret eden bu seviyenin aşılması halinde gözler 71,38 dolarda bulunan 200 günlük hareketli ortalamaya çevrilecek.

Bir sonraki önemli bölge ise 71,50 dolar civarında bulunuyor.

Dolayısıyla 67 doların üzerinde sağlanabilecek kalıcılık, gümüşün teknik görünümünü yeniden belirgin biçimde güçlendirebilir.

GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ TAMAMEN SONA ERMİŞ DEĞİL

Fiyatlarda yaşanan sert geri çekilmeye rağmen teknik göstergeler henüz yükseliş momentumunun tamamen kaybolduğuna işaret etmiyor.

Günlük grafikte RSI yaklaşık 60 seviyesinde bulunurken, MACD sıfır seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor.

Bu görünüm, son satışlara rağmen pozitif momentumun tamamen ortadan kalkmadığı şeklinde değerlendiriliyor.

Gümüş yatırımcısı açısından önümüzdeki süreçte 63,30 dolar desteği, ABD enflasyon verisi ve 67 dolar direnci fiyatların kısa vadeli yönünü belirleyebilecek üç kritik başlık olarak öne çıkıyor.