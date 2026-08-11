Dün günü 87,72 dolardan kapatan ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı, bugün gün içinde yüzde 2,6 değer kazanarak 90 dolar kritik eşiğine dayandı.

Aynı dakikalarda ABD Batı Teksas tipi (WTI) ham petrolün Eylül vadeli varil fiyatı ise 84,36 dolar seviyelerinde işlem gördü.

TIRMANIŞIN ARKASINDAKİ ANA ETKEN: HÜRMÜZ BOĞAZI VE DİPLOMATİK TIKANIKLIK

Petrol fiyatlarındaki sert yükselişin merkezinde, ABD ile İran arasındaki diplomatik temasların tıkanması ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine ilişkin belirsizlikler yer alıyor.

• Sert Söylemler: ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik olası askeri seçenekleri masada tuttuğunu yinelemesi ve Washington-Tahran hattındaki karşılıklı tazminat tartışmaları piyasalardaki risk algısını tırmandırdı.

• Boğazda Abluka Gerilimi: Trump’ın Hürmüz Boğazı’nın ABD kontrolünde olduğunu ve yalnızca izin verilen tankerlerin geçişine müsaade edildiğini açıklaması, küresel enerji tedarik zincirine ilişkin endişeleri derinleştirdi.

• Arz Baskısı: Suudi Arabistan'daki Cizan rafinerisinin faaliyete geçişinin ertelenmesi ve Bab el-Mendeb Boğazı'ndaki güvenlik riskleri de küresel petrol arzını baskılayan diğer önemli unsurlar arasında gösteriliyor.

ANALİSTLERDEN FİYAT ÖNGÖRÜSÜ VE TEKNİK SEVİYELER

Piyasa uzmanları, ABD-İran hattındaki uzlaşmazlığın sürmesi durumunda petrol piyasalarında yüksek oynaklığın bir süre daha kaçınılmaz olacağını vurguluyor.

Orta Doğu'daki sevkiyat riskleri nedeniyle Brent petrolün kısa-orta vadede 75 - 95 dolar geniş bandında dalgalanmaya devam etmesi öngörülüyor.

Takip Edilecek Kritik Teknik Seviyeler:



• Direnç Seviyesi: 90,22 dolar (Bu seviyenin aşılması halinde yükseliş ivme kazanabilir)

• Destek Seviyesi: 88,64 dolar (Olası kâr satışlarında izlenecek ilk kademe)

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