Gram gümüş hafta içinde 100 TL'nin üzerine çıkarken, iki gün önce 102 TL seviyesini test etti. Sonrasında gelen satışlarla geri çekilen fiyat, 100 TL çevresindeki seyrini korudu.

Gümüşün Türkiye'deki gram fiyatında yalnızca ons fiyatı değil, dolar/TL hareketi de belirleyici oluyor. Bu nedenle ons gümüş yatay seyretse dahi kurdaki yükseliş gram fiyatı destekleyebiliyor.

GÜMÜŞ BİR AYDA YÜZDE 12 YÜKSELDİ

Gümüş son bir ayda yaklaşık yüzde 12 değer kazanırken, geçen yılın aynı dönemine göre getirisi yüzde 70 civarında bulunuyor. Ancak yıl başından bu yana tablo daha farklı.

Gümüş, 2026'nın başında sert yükseliş göstererek 29 Ocak'ta ons başına 121 doların üzerine çıktı ve tarihi zirvesini gördü. Sonrasında yaşanan sert satışlarla birlikte fiyat 64-65 dolar bandına kadar geriledi.

Bu nedenle son bir yıllık güçlü performansa rağmen, ocak ayındaki zirveden alım yapan yatırımcılar açısından görünüm farklılık gösteriyor.

CİTİ'DEN İKİ FARKLI SENARYO

Gümüş fiyatlarına yönelik tahminlerde de önemli bir ayrışma bulunuyor. Citi Research, ana senaryolarından birinde gümüşün 2027 yılında ons başına 95 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor.

Banka aynı zamanda daha olumsuz bir senaryoyu da gündeme getiriyor. Buna göre gümüşün ons fiyatının 50 dolara kadar gerileme ihtimaline yüzde 20 olasılık veriliyor.

J.P. MORGAN'IN TAHMİNİ 81 DOLAR

J.P. Morgan ise daha dengeli bir beklenti ortaya koyuyor. Bankanın küresel araştırma birimi, 2026 yılı için ortalama gümüş fiyatını 81 dolar olarak tahmin ediyor.

Tahminler arasındaki geniş fark, gümüşün yüksek oynaklığını bir kez daha ortaya koyuyor.

GÜMÜŞTE ARZ AÇIĞI DEVAM EDİYOR

Gümüş fiyatlarını destekleyen temel unsurların başında küresel arz açığı geliyor. Silver Institute'un tahminlerine göre, 2026 yılında küresel gümüş piyasasında yaklaşık 46,3 milyon ons arz açığı oluşması bekleniyor. Böylece piyasanın üst üste altıncı yıl arz açığı vermesi öngörülüyor.

Maden üretiminin kısa sürede artırılamaması ve gümüşün önemli bölümünün bakır, kurşun ve çinko gibi metallerin üretiminde yan ürün olarak elde edilmesi, arzın fiyat hareketlerine hızlı şekilde tepki vermesini zorlaştırıyor.

SANAYİ TALEBİNDE DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Öte yandan gümüşte sanayi talebinin her alanda güçlü şekilde artması beklenmiyor. Silver Institute, 2026 yılında toplam endüstriyel gümüş kullanımının yaklaşık yüzde 3 azalmasını öngörüyor.

Bu gerilemede güneş paneli üreticilerinin panel başına kullanılan gümüş miktarını azaltması ve bazı alanlarda alternatif malzemelere yönelmesi etkili oluyor.

Buna karşılık yapay zeka altyapısı, veri merkezleri, otomotiv ve elektrik-elektronik sektörlerindeki büyüme gümüş talebini desteklemeye devam ediyor.

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